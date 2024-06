Haas gaat komend weekend voor de tweede keer dit seizoen Oliver Bearman de kans geven om namens het team ervaring op te doen in een F1-auto. De jonge Brit, die eerder dit jaar ook al namens Ferrari reed, gaat tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Spanje de eerste vrije training afwerken.

In het persbericht voorafgaand aan het weekend in Spanje laat Ayao Komatsu, teambaas van Haas, weten dat Nico Hülkenberg tijdens de eerste vrije training namelijk niet in actie gaat komen. Bearman, die eerder dit jaar al een keer Kevin Magnussen verving in Imola, zal in de auto stappen voor de eerste training van het weekend. "We hebben Bearman weer bij ons voor VT1, dit keer in plaats van Nico [Hülkenberg], dus hij kan verder gaan waar hij in Imola gebleven was." Bearman heeft er ook al een derde vrije training, kwalificatie en race opzitten dit jaar, nadat Carlos Sainz van Ferrari in Saoedi-Arabië last kreeg van een blindedarmontsteking. Bearman is een kanshebber om vanaf 2025 Hülkenberg te vervangen als vaste coureur van het Amerikaanse team. Haas ziet Hülkenberg namelijk in 2025 de stap maken naar Kick Sauber, dat vanaf 2026 samen gaat werken met Audi.

Haas kan upgrades voor het eerst testen

Volgens Komatsu gaat Haas niet met upgrades komen naar het raceweekend in Barcelona, maar wordt het wel de eerste mogelijkheid om de recente upgrades van het team goed te testen. Hierdoor hoopt het team komend weekend stappen te kunnen zetten. "Spanje is het eerste circuit sinds we onze upgrades hebben geïntroduceerd met echte hogesnelheidsbochten, dus ik kijk er echt naar uit om onze update op dat circuit te beoordelen en te zien hoe het is."

Haas over drukke fase in F1-seizoen

Tijdens de komende zes weken, de laatste weken voor de zomerstop in augustus, staan er nog vijf races op het programma. Te beginnen met een triple-header in Barcelona, Oostenrijk en Groot-Brittannië. Komatsu weet dat het een uitdagende periode gaat worden. "Een triple-header is altijd behoorlijk zwaar, gelukkig is veel van ons team in Groot-Brittannië gevestigd dus het helpt dat de laatste race van deze triple in Groot-Brittannië is, maar het is nog steeds erg zwaar. Het komt op dat punt van het seizoen dat iedereen het voelt, dus het is heel belangrijk dat we goed op onszelf letten om op ons best te kunnen presteren, om efficiënt en gefocust te zijn, vooral na twee evenementen waar onze activiteiten op het circuit niet optimaal waren. Dat mogen we niet laten gebeuren, dus we moeten naar onszelf kijken en zien hoe we het beste kunnen presteren."

