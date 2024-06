De eerste weersvoorspellingen voor de Grand Prix van Spanje

De Formule 1-karavaan kan dit weekend even bijkomen van de chaotische Grand Prix van Canada, maar daarna staat er een bomvol schema op het programma. Vanaf zondag 23 juni wordt er een Europees drieluik verreden, met als eerste halte het Spaanse Barcelona.

De Grand Prix van Spanje vormt dit seizoen de tiende ronde van het wereldkampioenschap Formule 1, en brengt voor veel Nederlandse fans warme herinneringen met zich mee. In 2016 wist Max Verstappen hier zijn eerste overwinning in de sport uit het vuur te slepen, tijdens zijn debuutrace voor Red Bull Racing. Ook voor de Limburger zelf is het om deze reden altijd een bijzondere plek. Daarnaast biedt het circuit een variatie van langzame- en snelle bochten, en dus wordt het interessant om te zien hoe de topteams op het Circuit de Barcelona-Catalunya voor de dag komen.

Tijdschema Grand Prix van Spanje

Het raceweekend in Spanje wordt dit jaar op vrijdag 21 juni om 13:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training. Om 17:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. Zaterdag 22 juni begint om 12:30 uur met de derde en laatste vrije training, waarna het om 16:00 uur tijd is voor de kwalificatie. De Grand Prix van Spanje wordt op zondag 23 juni om 15:00 uur verreden en vormt de eerste halte van een Europese triple header. Er wordt hierna achtereenvolgend in Oostenrijk en Groot-Brittannië gereden.

Weerbericht Grand Prix van Spanje

Het weer lijkt vooralsnog geen grote rol te gaan spelen. Op de mediadag op donderdag wordt er nog een aanzienlijke hoeveelheid neerslag verwacht, maar op vrijdag loopt de kans op regen terug tot acht procent. Op zaterdag bedraagt dit slechts vijf procent, en op zondag is er vier procent kans op hemelwater. Op alle drie de dagen ligt de temperatuur tussen de 18 en 26 graden Celsius, en dus lijken de coureurs een aangenaam weekend onder de Spaanse zon tegemoet te gaan.

De huidige weersvoorspellingen voor de Grand Prix van Spanje #F1 #SpainGP pic.twitter.com/5jQAjfkTX7 — GPFans NL (@GPFansNL) June 14, 2024

