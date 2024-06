Liam Lawson vertelt over de haat die Max Verstappen soms ontvangt vanuit fans vanwege zijn dominantie in de Formule 1, en hoe de Nederlander hier eigenlijk nooit een seconde van wakker ligt.

Max Verstappen zwaait momenteel met de scepter in de Formule 1. De 26-jarige Limburger schreef de afgelopen drie seizoenen achtereenvolgend het wereldkampioenschap op zijn naam, en verbreekt ondertussen record na record. Met name 2023 was een bijzonder dominant jaar. Verstappen won maar liefst negentien races en scoorde een recordaantal WK-punten. Dit jaar staat de teller na negen races op zes overwinningen. En alhoewel Red Bull Racing een aantal minder sterke weken achter de rug heeft, heeft Verstappen goede papieren voor een vierde wereldkampioenschap.

Fanbase Verstappen

Verstappen heeft logischerwijs een gigantische achterban in de Formule 1. Het staat buiten kijf dat de Nederlander één van de beste coureurs uit de geschiedenis van de sport is, en daarnaast wordt hij vaak geprezen vanwege zijn nuchtere karakter. Het is echter ook te volgen dat er ook veel fans zijn, die Verstappen een wat minder warm hart toedragen. Als je fan bent van een andere coureur in de kop van het veld, is het wellicht niet zo leuk om de een na de andere race door de Nederlander gewonnen te zien worden.

Lawson over kritiek op Verstappen

De kritiek op Verstappen is soms dan ook niet mals, al ligt hij daar volgens Liam Lawson niet wakker van: "Het is vrij duidelijk dat Max niet zoveel wakker ligt van wat mensen denken. Het lijkt mij best gaaf om je in een positie te begeven waarin je zoveel wint, dat je erom wordt gehaat", klinkt het tegenover talkSPORT. De reservecoureur van Red Bull vervolgt: "Het is niet iets waar hij zich zorgen over maakt. Hij heeft een gigantische fanbase naast de mensen die hem niet zo leuk vinden, dus hij heeft ook niets om zich zorgen over te maken."

