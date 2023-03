Remy Ramjiawan

Woensdag 1 maart 2023 12:59 - Laatste update: 13:28

De nieuwe vrouwenraceserie F1 Academy krijgt Susie Wolff als algemeen directeur. De vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff gaat zich inzetten voor de vrouwen in de nieuwe raceklasse en hoopt er op den duur eentje af te leveren aan de koningsklasse.

De nieuwe raceklasse is in het leven geroepen om vrouwen een nieuw podium te geven in de autosport. De W Series is al enkele jaren actief, maar op financieel gebied heeft de raceklasse het lastig om het hoofd boven water te houden. Er is daarom door de Formule 1 besloten om een racediscipline op te zetten voor vrouwen genaamd, F1 Academy. Inmiddels is bekend dat Wolff de kar gaat trekken als algemeen directeur.

Vrouwen inspireren

Wolff was in het verleden zelf actief als testcoureur van Williams en is blij met haar nieuwe job. "De F1 Academy biedt een kans om echte verandering in onze industrie te bevorderen, door het creëren van de best mogelijke structuur om vrouwelijk talent te vinden", zo stelt de Schot. Er wordt veel gesproken over vrouwen in de Formule 1 en dat realiseert Wolff zich dan ook. "Er is nog veel werk te doen, maar er is ook een duidelijke vastberadenheid om dit goed te doen. Door dit te doen, geloof ik dat de F1 Academy iets kan betekenen dat verder gaat dan racen. Het kan vrouwen inspireren over de hele wereld om hun dromen te volgen en te beseffen dat met talent, passie en vastberadenheid, er geen grens is aan wat ze kunnen bereiken", aldus Wolff. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is ook tevreden met de nieuwe algemeen directeur. "Ze heeft een schat aan ervaring en kennis uit de eerste hand waar wij allemaal veel aan zullen hebben", aldus de Italiaan.

Susie Wolff

F1 Academy

De nieuwe serie zal op 28 april gaan beginnen in Oostenrijk op de Red Bull Ring. Een raceweekend ziet er net iets anders uit dan in de Formule 1. Zo zijn er twee vrije trainingen van maximaal 40 minuten. Daarop volgt de kwalificatie, die bestaat uit twee sessies van 15 minuten. Per raceweekend vinden er dan uiteindelijk drie races plaats. De eerste en de derde race zullen maximaal 30 minuten zijn, de tweede race duurt maximaal 20 minuten.

The F1 Academy calendar is here! 🗓️



Starting in April, the inaugural season will see us take on 21 races at seven iconic circuits, finishing in Austin where we will support @F1's US Grand Prix 🤩✨#F1Academy pic.twitter.com/DsE24fsp4H — F1 Academy (@f1academy) February 23, 2023

Na de eerste race eind april op de Red Bull Ring, gaat de raceklasse richting Valencia begin mei. De derde ronde van het kampioenschap vindt plaats op het circuit van Barcelona, om vervolgens eind juni richting Zandvoort af te reizen. Begin juli racet het spektakel op Monza en Circuit Paul Ricard is aan het einde van de zomermaand aan de beurt. Het seizoen wordt afgesloten in oktober en dat gebeurt op Circuit of the Americas in de Verenigde Staten.