Jos Verstappen waarschuwt Red Bull, 'Alpine overweegt schorsing Ocon' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Na afloop van de F1 Grand Prix van Monaco heeft Helmut Marko kunnen onthullen hoeveel de crash van Sergio Pérez zal kosten voor Red Bull Racing. Het incident waarbij ook de twee Haas-bolides betrokken waren, zorgden voor de rode vlaggen net na de start in Monte Carlo. De drie coureurs kwamen er zonder kleerscheuren vanaf, maar dat kon niet gezegd worden over de fotografen die bij de vangrail stonden. Het was ook niet het enige incident in de openingsronde, want de twee Alpines kwamen namelijk samen voor de tunnel. De Franse renstal is zo kwaad dat het naar verluidt overweegt Esteban Ocon te schorsen. Verder gaat Frédéric Vasseur in op de fouten die hij Max Verstappen ziet maken, ergert Jos Verstappen zich aan de prestaties van Red Bull en legt Toto Wolff wat er gebeurde met Lewis Hamilton in het gevecht om de zesde positie met Verstappen in Monaco.

Marko over prijskaartje crash Pérez in Monaco: "Dat is een enorme handicap voor ons"

Tegenover Sky Sports Germany laat Helmut Marko zich uit over de crash die een einde maakte aan de race van zowel Sergio Pérez als Kevin Magnussen en diens teamgenoot Nico Hülkenberg. Magnussen werd niet bestraft door de FIA, vooral omdat het tijdens de eerste paar bochten gebeurde en het autosportorgaan dan minder snel bereid is om straffen uit te delen. Volgens Marko was dit echter een vrij duidelijke fout van Magnussen en had de FIA niet zo snel een beslissing moeten nemen. "Het verbaasde me hoe snel de wedstrijdleiding dit incident afhandelde. Helaas zijn die beslissingen waar je eigenlijk niks tegen kunt doen." De auto van Pérez was na het incident eigenlijk compleet kapot. Drie van de vier banden en de wielophangingen waren compleet verdwenen, terwijl eigenlijk alleen het chassis nog te zien was. Marko stelt dat de veiligheid voorop staat en hij blij is dat er geen gewonden zijn gevallen, maar kijkt ook naar de financiële kant van het verhaal. Lees hier het hele artikel over Helmut Marko die ingaat op de crash van Sergio Pérez.

Vasseur zet Verstappen op scherp: "Max maakt meer fouten dan afgelopen 3 jaar bij elkaar"

In Miami werd Max Verstappen van de winst afgehouden door Lando Norris en diezelfde Norris maakte het de Nederlander ook extreem lastig tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. In Monaco zat McLaren er wederom lekker bij, maar was het Ferrari die met het beste gevoel huiswaarts keert. Red Bull kende een moeizaam weekeinde, want Sergio Pérez crashte bij de start en Verstappen kon vanaf plek zes niets uitrichten tegen de mannen voor zich. Het lijkt erop dat de concurrentie de druk er inmiddels vol op heeft staan bij Verstappen en Red Bull, en dat werpt - in ieder geval de laatste races - hun vruchten af. Frédéric Vasseur ziet dat Verstappen kan gaan wankelen als hij geen mogelijkheid heeft achterover te leunen. "Ik wil geen conclusies trekken puur op basis van dit weekend [in Monaco], maar als je kijkt naar de laatste twee uur van het weekend in Imola, dan denk ik dat Max daar meer fouten maakte dan hij in de afgelopen drie seizoenen bij elkaar deed," zo wordt de Ferrari-teambaas geciteerd door MotorsportWeek. Lees hier het hele artikel over Frédéric Vasseur die Max Verstappen fouten ziet maken.

Wolff erkent fout na klacht Hamilton: "Dat was miscommunicatie vanuit onze kant"

Lewis Hamilton werd tijdens de F1 Grand Prix van Monaco zevende achter Max Verstappen en baalde van het feit dat Mercedes niet goed naar hem communiceerde rondom de pitstop. Teambaas Toto Wolff erkent de fout van Mercedes tijdens het duel met Verstappen. Tegenover The Mirror laat de Oostenrijker zich uit over de situatie, een situatie die hij omschrijft als miscommunicatie. "Dat was eerst een miscommunicatie tussen ons op de pitmuur. We hadden het verkeerd, het had een 'out-lap critical' moeten zijn in een poging om te undercutten. Maar toen was er een discussie of een out-lap genoeg zou zijn op de nieuwe band, dus de boodschap die hij kreeg was op zijn best verwarrend, maar waarschijnlijk verkeerd." Lees hier het hele artikel over Toto Wolff die ingaat op het duel tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Meerdere gewonden tijdens horrorcrash Pérez in Monaco, fotograaf naar het ziekenhuis

De harde crash van Sergio Pérez tijdens de Grand Prix van Monaco is toch niet voor iedereen even goed afgelopen. De Mexicaan klapte hard in een vangrail waar veel F1-fotografen stonden gepositioneerd en daarbij zijn toch gewonden gevallen. Er zijn meerdere gewonden gevallen, zo meldt Jose María Rubio van het Spaanse MARCA. Zij maakte het ongeluk van dichtbij mee en zag hoe één van de fotografen het uitschreeuwde van de pijn. Van de mensen die gewond raakten bij het incident, kwam het merendeel er met relatief kleine verwondingen van af. Dat gold echter niet voor fotograaf Andrea Bruno Diodato. Hij schreeuwde het uit van de pijn en moest naar het ziekenhuis. Vanuit zijn ziekenhuisbed deelde hij op Instagram Stories een foto met een stuk afgebroken bodywork in z'n hand. Op de foto's die de Spaanse krant MARCA deelde is te zien hoe Diadato al grijpend naar zijn hoofd op de grond ligt, omringd door brokstukken en zijn gevallen camera. Een schokkend beeld, als je je beseft dat het nog veel erger had kunnen aflopen. Lees hier het hele artikel over de gevolgen van de crash tussen Sergio Pérez en Kevin Magnussen.

'Alpine overweegt Ocon voor Canada te schorsen na crash met ploegmaat Gasly'

De start van de race op het stratencircuit in Monte Carlo verliep chaotisch. Carlos Sainz reed zijn band stuk op de vloer van Oscar Piastri en schoot rechtdoor bij het casino. Achterin het veld kwamen Kevin Magnussen en Sergio Pérez met een forse impact in de vangrail terecht bij Beau Rivage. Nico Hülkenberg kon de crash niet ontwijken en werd ook uitgeschakeld. Halverwege de openingsronde dook Ocon aan de binnenkant van Gasly bij Portier, de rechterbocht voor de tunnel. Bij de exit vloog Ocon over het rechtervoorwiel van zijn teamgenoot en reed zijn ophanging kapot toen de Alpine terug op het asfalt klapte. Gasly kon doorrijden en zou uiteindelijk als tiende finishen voor zijn eerste punt van het seizoen. De wedstrijdleiding vond dat Ocon verantwoordelijk was voor het incident en deelde een gridstraf van vijf plaatsen uit voor de Grand Prix van Canada. Teambaas Bruno Famin was woest en had zijn mening over Ocon klaarliggen bij Canal+: "Estebans aanval was volledig over de schreef. Het is precies wat we niet wilden zien en er zullen consequenties komen." Sky Sports News meldt dat Alpine serieus overweegt Ocon te schorsen voor de Grand Prix van Canada die over twee weken wordt verreden. Lees hier het hele artikel over de situatie tussen de teamgenoten van Alpine.

Jos Verstappen ergert zich aan Red Bull: "Zijn meer bezig met andere zaken"

Jos Verstappen was afgelopen weekend in Monaco voor het eerst sinds de openingsrace van het seizoen 2024, in Bahrein, weer fysiek aanwezig tijdens een raceweekend. De vader van Max Verstappen moest toezien hoe zijn zoon het hele weekend zich niet comfortabel voelde in de RB20 van Red Bull en tijdens de kwalificatie niet verder kwam dan P6. Tijdens de race, die dankzij een vroege rode vlag vooral een optocht bleek, kon Verstappen geen plekken winnen en bleef hij achter George Russell steken op P6. Dit terwijl McLaren en Ferrari de afgelopen paar races dichter in de buurt zijn gekomen en vooral bij de coureurs de titelstrijd nog spannend is. Het staat in schril contrast met 2022 en vooral 2023, toen Red Bull en Verstappen niet te verslaan waren. Red Bull heeft dit seizoen 'al' drie races van de eerste acht niet weten te winnen, terwijl vorig jaar alleen de Grand Prix van Singapore niet winnend werd afgesloten. In gesprek met De Telegraaf laat Jos Verstappen, niet voor het eerst dit seizoen, kritisch uit over Red Bull. "Er zullen ook zeker wedstrijden zijn waar Red Bull er weer goed uit gaat zien, maar ik ben heel benieuwd hoe ze dit gaan oplossen. Er moet iets gebeuren bij Red Bull." Lees hier het hele artikel over de waarschuwing van Jos Verstappen richting Red Bull.

