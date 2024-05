Het gaat er alleszins op lijken dat Sergio Pérez ook vanaf 2025 achter het stuur van de wagen van Red Bull Racing zit. Volgens bronnen van Motorsport.com wijzen alle signalen namelijk naar een contractverlenging van de 34-jarige Mexicaan.

Nog voordat het seizoen van start ging werden er diverse namen genoemd als mogelijke vervanger voor Pérez bij Red Bull Racing. 'Checo' draagt sinds 2021 de kleuren van het Oostenrijkse team en hoewel er hier en daar een vormdipje was, is hij voorlopig de enige geweest die een echt tweede coureur achter Max Verstappen is geweest, nadat Daniel Ricciardo vertrok. Toch zijn er kritische geluiden op het optreden van de Mexicaan, die zo nu en dan anoniem rondrijdt in de wagen waarmee Verstappen soms bijzondere dingen laat zien.

Contractverlenging voor 'Checo'?

Desalniettemin lijkt Pérez op pole position te staan voor een contractverlenging. De naam van Carlos Sainz kwam even voorbij, maar die deur lijkt nu echt te zijn gesloten. Bronnen melden aan het medium dat Pérez op dit moment nog steeds de beste kandidaat is om naast Verstappen te zitten. Op een goede dag kan Pérez het tempo van de Nederlander enigszins volgen, maar 'Checo' moet vooral de mindere dagen wegwerken. Het vertrouwen lijkt daar dan ook in te zijn.

Dramatisch weekend in Monaco

Hoewel 'Checo' de bijnaam King of the Streets met zich meedraagt, was het weekend in Monaco er eentje om snel te vergeten. Dat geldt overigens ook voor Verstappen, maar die heeft er nog alles aangedaan om een goed resultaat uit het vuur te slepen. Pérez vergooide het op zaterdag, door uiteindelijk als achttiende te kwalificeren. Daardoor kwam hij tijdens de eerste ronde in het gedrang met het duo van Haas, waarbij Kevin Magnussen uiteindelijk de Mexicaan, zichzelf en teamgenoot Nico Hülkenberg uit de wedstrijd tikte.

