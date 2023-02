Verstappen waarschuwt voor Mercedes, Aston Martin hakt knoop door | GPFans Recap

Lars Leeftink

Zondag 26 februari 2023 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Aston Martin weten wie eventueel Lance Stroll vervangt mocht het komend weekend nodig zijn, besprak Max Verstappen de situatie bij Mercedes na de testdagen en liet Helmut Marko weten dat Sergio Pérez en Verstappen allebei een auto zullen hebben die bij hun rijstijl past. Dit is de GPFans Recap van 26 februari.

Verstappen waarschuwt voor Mercedes: "Je weet bij hen nooit wat ze nog vinden"

Max Verstappen is tevreden met de gloednieuwe RB19-bolide van Red Bull Racing. De tweevoudig wereldkampioen legt uit dat deze beter in balans is dan de auto van vorig jaar, maar benadrukt ook dat de ontwikkelingen nooit stilliggen. De RB19 is een work in progress. Ook vertelt hij over zijn eerste indruk van de Mercedes W14. Meer lezen? Klik hier!

Marko wil Verstappen en Pérez gelijke kansen geven: “Hebben oplossing gevonden”

Helmut Marko denkt dat Red Bull Racing een oplossing heeft gevonden voor Sergio Pérez, die zich niet comfortabel voelde in de RB18 na de updates gedurende het seizoen. Volgens Marko is dit in 2023 opgelost en kan Pérez op die manier Max Verstappen gaan uitdagen. Meer lezen? Klik hier!

Aston Martin bevestigt Drugovich als invaller, als Stroll niet op tijd is hersteld

Felipe Drugovich zal het stoeltje van Lance Stroll overnemen, mocht de Canadees niet op tijd hersteld zijn van de verwondingen die hij opliep bij een fietsongeluk. Dat heeft het team van Aston Martin bevestigd. Meer lezen? Klik hier!

'Teams dringen aan bij FIA: inschrijfgeld verhogen naar 600 miljoen dollar'

De hele situatie omtrent de inschrijving van Andretti-Cadillac in de Formule 1 krijgt een nieuw hoofdstuk. De huidige F1-teams willen dat het inschrijfgeld met 400 miljoen dollar omhoog gaat. Meer lezen? Klik hier!

Horner ziet Verstappen in 'geweldige vorm': "Heeft veel zelfvertrouwen"

Red Bull-teambaas Christian Horner gelooft dat Max Verstappen in "uitstekende vorm" is op weg naar het nieuwe F1-seizoen. De Nederlander liet zich vooral op de donderdag tijdens de testdagen in Bahrein zien. Meer lezen? Klik hier!

