Felipe Drugovich zal het stoeltje van Lance Stroll overnemen, mocht de Canadees niet op tijd hersteld zijn van de verwondingen die hij opliep bij een fietsongeluk. Dat heeft het team van Aston Martin bevestigd.

Drugovich mocht ook al tijdens de wintertest instappen bij de Britse renstal. De Braziliaan nam de ochtendsessies op donderdag en zaterdag op zich, terwijl Fernando Alonso deelnam aan alle middagsessies naast de vrijdagochtend. Aston Martin heeft haar reservecoureur uitgekozen als invaller voor het geval Stroll niet fit genoeg is om aankomende zondag aan de start te staan van de Grand Prix van Bahrein.

"Het team zal Lance elke mogelijkheid blijven geven om te racen, in afwachting van het herstel van zijn blessure," liet Aston Martin weten in een statement. "Mocht hij niet fit genoeg zijn om deel te nemen, dan zal Felipe instappen in de AMR23 naast Fernando."

