Vincent Bruins

Zondag 26 februari 2023 12:54

Max Verstappen is tevreden met de gloednieuwe RB19-bolide van Red Bull Racing. De tweevoudig wereldkampioen legt uit dat deze beter in balans is dan de auto van vorig jaar, maar benadrukt ook dat de ontwikkelingen nooit stilliggen. De RB19 is een work in progress. Ook vertelt hij over zijn eerste indruk van de Mercedes W14.

Verstappen was het snelst op de eerste testdag afgelopen donderdag, terwijl teamgenoot Sergio Pérez bovenaan de tijden stond aan het einde van de laatste testdag gisteren. De Oostenrijkse renstal wist in totaal meer dan 400 ronden te rijden. Het lukte Mercedes niet om zoveel kilometers af te leggen en ook qua tijden maakten ze niet de beste indruk in de eerste twee dagen. George Russell klokte echter de tweede rondetijd op de zaterdagochtend, voordat teamgenoot Lewis Hamilton die tweede plek pakte op de zaterdagmiddag.

Artikel gaat verder onder video

Mercedes nog niet altijd even comfortabel

"Nee, eigenlijk niet," antwoordde Verstappen op de vraag van motorsport.com of hij verbaasd was dat Mercedes niet van de zero-sidepods was afgeweken. "Als je een heel nieuw concept moet ontwikkelen tijdens een winter, dan is dat heel lastig." Verstappen heeft zich vooral geconcentreerd op zijn eigen programma met Red Bull en heeft de W14-bolide van Mercedes nog niet heel goed kunnen bekijken: "Ik heb nog niet zo heel veel naar hen gekeken om eerlijk te zijn. Maar het ziet er tot nu toe natuurlijk nog niet altijd even comfortabel uit. Je weet bij hen natuurlijk nooit wat ze in een paar dagen nog vinden richting volgende week."

OOK INTERESSANT: Verstappen viel tien kilo af sinds december: "Geef mezelf een maand om te genieten"

RB19 beter in balans dan RB18

"We bouwen met deze auto voort op die van vorig jaar, al zijn er nog best veel dingen veranderd," legde Verstappen ook aan motorsport.com uit over de RB19. "Qua rijden is het gevoel heel erg afhankelijk van de banden en die zijn natuurlijk aangepast. Ze hebben minder onderstuur, maar dat komt vooral doordat de achterbanden nu minder goed zijn dan vorig jaar. Maar overall denk ik wel dat de auto iets beter in balans is." Omdat de RB19 al op het minimumgewicht zit, zal Red Bull ergens anders moeten zoeken voor verbeteringen aan de auto, maar volgens Verstappen wordt dat geen probleem: "Ik denk niet dat het moeilijker wordt qua doorontwikkeling, omdat we ook al veel dingen daar buitenom aan het doen zijn. Ik denk eigenlijk dat we best weten waar we aan moeten werken. We hebben nu al dingen in de pijplijn zitten, het is een work in progress."

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.