'Mercedes doet Verstappen mega aanbod', 'Williams in vergevorderd stadium met Sainz' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De mediadag in Monaco zit erop en vrijdag gaat het raceweekend in Monte Carlo officieel van start. Vandaag kwam er het één en ander naar buiten. Zo zou Williams in onderhandeling zitten met Carlos Sainz. Verklapt voormalig Formule 1-coureur dat Mercedes een mega bod heeft gedaan bij Max Verstappen en legt Lando Norris uit hoe hij in de slotfase in Imola het gat kon verkleinen naar de Nederlander. Dit is de GPFans Recap van 23 mei.

Artikel gaat verder onder video

'Verstappen kreeg Senna-shirt aangeboden van Vettel, maar weigerde'

Max Verstappen kwam - met name op social media - onder vuur te liggen toen hij tijdens een eerbetoon aan Ayrton Senna en Roland Ratzenberger als bijna enige zonder Senna-shirt op de foto poseerde. De rel leek vrij snel weer te gaan liggen, maar nieuwe beelden wekken nu de indruk dat Verstappen een aangeboden shirt, uit handen van initiatiefnemer Sebastian Vettel, bewust weigerde. Lezen waarom de Nederlander het shirt weigerde? Klik hier!

Norris verklaart hoe hij gat naar Verstappen dicht kon rijden: "Dit veranderde ik op mijn stuur"

Max Verstappen leek tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna op jacht te gaan naar een redelijk comfortabele overwinning. Die comfortabele voorsprong werd in de slotfase teniet gedaan door nummer twee Lando Norris. "Ik veranderde in feite al mijn knopjes op het stuur om te proberen de achterbanden te helpen en de voorbanden te 'doden'", zo opent de Brit. De hele verklaring lezen hoe Norris het zo spannend wist te krijgen? Klik hier!

Verstappen blijft thuis tijdens Grand Prix van Monaco: 'Is toch lekker dichtbij'

Max Verstappen (26) zal tijdens het raceweekend van de F1 Grand Prix van Monaco thuisblijven, zo heeft hij op zijn eigen website Verstappen.com laten weten. De Red Bull-coureur verblijft doorgaans in een hotel of motorhome, maar het circuit van Monte Carlo is dusdanig dicht bij huis, dat Verstappen heeft besloten gewoon in z'n eigen appartement te vertoeven. De hele verklaring van Max Verstappen in Monaco lezen? Klik hier!

Albers: "Mercedes heeft mega aanbod gedaan om Verstappen binnen te halen"

Max Verstappen heeft een "mega aanbod" ontvangen van het F1-team van Mercedes, zo zegt oud-coureur Christijan Albers. "Het is heel simpel: kan hij dat volgende kampioenschap naar binnen harken met een andere auto, dan pak je natuurlijk altijd de beste auto", legt Albers uit in de Formule 1-podcast van De Telegraaf. De hele beargumentatie van Albers lezen? Klik hier!

'Williams voert vergevorderde gesprekken met Sainz'

Het team van Williams is serieus geïnteresseerd in de diensten van Carlos Sainz en de liefde lijkt wederzijds te zijn. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com hoopt de Spanjaard op een tweejarige deal en daar zit een gedachte achter. Daarmee lijkt de optie voor Mercedes te zijn vervallen, Red Bull Racing uit het hoofd te zijn gezet en Audi ook geen kans meer te maken. Lezen waarom Sainz en Williams misschien wel goed zou passen? Klik hier!

Gerelateerd