Max Verstappen (26) zal tijdens het raceweekend van de F1 Grand Prix van Monaco thuisblijven, zo heeft hij op zijn eigen website Verstappen.com laten weten. De Red Bull-coureur verblijft doorgaans in een hotel of motorhome, maar het circuit van Monte Carlo is dusdanig dicht bij huis, dat Verstappen heeft besloten gewoon in z'n eigen appartement te vertoeven. "Altijd fijn", zo zegt hij daarover.

In Imola gaf Verstappen al aan blij te zijn dat de Formule 1 voor nu even op Europees grondgebied bivakkeert. De Nederlander kan nu gebruikmaken van zijn splinternieuwe motorhome, die ook nog eens voorzien is van een simulator, waar Verstappen zijn online simraces op kan afwerken. Wanneer de Limburger buiten Europa verblijft, slaapt hij doorgaans in een goed verzorgd hotel. Maar toch is het daar vaak een heel gedoe om snelle wifi te krijgen voor het simracen, zo erkende Verstappen afgelopen week. Komend weekend zal hij daar geen last van hebben, want Verstappen heeft besloten thuis te blijven tijdens de Grand Prix van Monaco. Het Circuit de Monaco ligt op steenworpafstand van zijn appartement en dus gaat de drievoudig wereldkampioen na iedere racedag gewoon naar huis.

Verstappen kiest om thuis te blijven in Monaco

Naast het feit dat hij thuis zijn vertrouwde simapparatuur heeft staan én over goede wifi kan beschikken, is er nog een reden dat Verstappen er in Monaco voor heeft gekozen om thuis te blijven. "Monaco is altijd een ongelooflijk druk en hectisch weekend", zo vertelt hij. Dat hij tussen de F1-sessies door naar huis kan wanneer hij wil, ziet hij dan ook als een voordeel. "Het is altijd fijn om 's avonds naar huis te kunnen gaan, lekker dichtbij", aldus Verstappen, die zich ook in zijn eigen woonplaats heeft kunnen opladen voor aanstaand raceweekend. "Het was fijn om na Imola thuis te zijn, te ontspannen en weer op te laden voor Monaco."

Grand Prix van Monaco komt aan op strategie

Volgens Verstappen is de Formule 1-race in Monaco anders dan andere races. Het circuit is naast historisch ook erg krap en dat maakt inhalen bijna onmogelijk, zeker met de huidige generatie auto's. Een goede strategie is dan ook key, zegt Verstappen. "De race is vaak afhankelijk van strategie en vergt veel concentratie en focus. We hebben bekeken wat er nodig is om voort te bouwen en om hier de maximale prestaties uit de auto te halen, dus we kijken uit naar het weekend"

