Verstappen verliest tijd door problemen, Zhou snelste tijdens tweede testdag | GPFans Recap

Vincent Bruins

Vrijdag 24 februari 2023 21:42 - Laatste update: 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag bleek Zhou Guanyu de snelste te zijn tijdens de tweede testdag in Bahrein, kregen Max Verstappen en George Russell te maken met problemen, liet Zhou weten dat het goed voelde om op P1 te staan en kon het internet niet geloven wat het zag tijdens de tweede testdag. Dit is de GPFans Recap van 24 februari.

Abiteboul waarschuwde Ricciardo: "Ik zei toch dat je Zak niet moet vertrouwen"

Het vijfde seizoen van de serie Drive to Survive verschijnt vandaag op Netflix, en inmiddels is bekend dat er heel wat pikante quotes in de tien nieuwe afleveringen verstopt zitten. Zo is te horen hoe voormalig Renault-teambaas Cyril Abiteboul tijdens het raceweekend in Zandvoort Daniel Ricciardo erop wijst dat hij McLaren-teambaas Zak Brown niet had moeten vertrouwen. Ricciardo kreeg bij Renault qua performance niet wat hem naar eigen zeggen op voorhand was beloofd, en daarom besloot hij al na twee seizoenen te verhuizen naar McLaren. Ook dit bleek echter al snel geen gelukkig huwelijk. Meer lezen? Klik hier!

Haas bespaart kwart miljoen dollar met innovatieve 'mini-pitmuur'

Vanwege de strenge budgetcap-regels, zoeken de teams naar allerlei innovatieve manieren om geld te besparen. Tijdens de openingsdag in Bahrein ging de aandacht vooral uit naar de wijzigingen aan de verschillende auto's, maar wie goed keek, zag ook een opmerkelijke verandering bij het team van Haas in de pitstraat. Waar de teams normaliter een pitmuur hebben met zo'n zes zitplaatsen, heeft Haas nu maar ruimte voor drie mensen. De Amerikaanse formatie heeft een soort 'mini-pitmuur' geïntroduceerd. Het ziet er enigszins opmerkelijk uit, maar volgens teambaas Steiner zijn de voordelen groter dan de nadelen. Meer lezen? Klik hier!

Zhou snelste op tweede testdag: "Het voelt goed om mijn naam zo in de uitslag te zien"

Zhou Guanyu kan met een glimlach terugkijken op de tweede dag van de wintertest op Bahrain International Circuit. De Alfa Romeo-coureur wist namelijk de snelste tijd van iedereen neer te zetten, vier honderdsten van een seconde sneller dan Max Verstappen. Dat deed de Chinees in het laatste half uur op de zachtste compound. Hij zat vandaag niet alleen in de ochtendsessie, maar ook in de middagsessie achter het stuur van de gloednieuwe C43-bolide van het Zwitserse team. De 23-jarige wist in totaal 132 ronden af te leggen, wat meer dan twee keer zoveel kilometer is dan in één Grand Prix. Zijn auto viel echter wel stil met nog een kwartiertje te gaan. Meer lezen? Klik hier!

Internet vol verbazing over Mercedes, Zhou en Alonso na tweede testdag in Bahrein

De tweede testdag in Bahrein werd vrijdag verreden en wederom maakte Max Verstappen met Red Bull indruk. Dit keer echter niet per se op het gebied van het aantal gereden rondjes, maar meer qua snelheid. Alleen Zhou Guanyu bleek sneller. Het internet zat er na afloop meteen bovenop en had genoeg om te bespreken. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull zag 'kinderziekte' tijdens middagsessie Verstappen: "Verloren wat tijd"

Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Max Verstappen, heeft duidelijk gemaakt dat er tijdens de middagsessie op vrijdag een probleem was waardoor Max Verstappen minder rondjes kon rijden. Het was ondanks deze problemen een aardige dag voor Red Bull, dat op vrijdag tot 123 rondjes kwam en nu in totaal op 280 rondjes staat. Alleen AlphaTauri en Williams doen het wat dat betreft beter. De ochtendsessie werd gedaan door Sergio Pérez, terwijl de middagsessie voor Verstappen was. "In de middag hadden we last van een kleine 'kinderziekte', waardoor we wat tijd zijn verloren," aldus Lambiase. Meer lezen? Klik hier!

Mercedes kondigt onderzoek en overuren aan na stilvallen Russell

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director van Mercedes, heeft laten weten dat het team niet tevreden is met het verloop van de tweede testdag. Er gaan zelfs onderzoeken en flink wat overuren volgen. De problemen ontstonden voornamelijk door de verloren middag van George Russell. De Brit moest met nog anderhalf uur te gaan in de middagsessie zijn W14 op het circuit stilzetten vanwege problemen met de aandrijvingseenheid. Deze problemen bleken zo groot dat Russell de rest van de sessie niet meer op de baan zou komen en uiteindelijk op 26 rondjes bleef steken. Lewis Hamilton nam de ochtendsessie op zich en reed 72 rondjes. In totaal dus maar 98 rondjes, het laagste aantal van alle teams op de vrijdag. Meer lezen? Klik hier!

De Vries positief na tweede testdag: "Maar het is moeilijk om te zeggen waar we staan"

Nyck de Vries kan tevreden terugblikken op een probleemloze tweede testdag op Bahrain International Circuit. De AlphaTauri-coureur kwam 74 maal over start-finish en legde daarmee precies 400 kilometer af. De Vries zette de vierde tijd neer, nadat hij zes tienden van een seconde langzamer was dan de Alfa Romeo van Zhou Guanyu. "Het was wederom een positieve dag, ook al hadden we een rode vlag. De sessie werd geneutraliseerd, maar we zijn er toch in geslaagd om door ons programma te komen," zo begon de Nederlander. Meer lezen? Klik hier!

