Vrijdag 24 februari 2023

Zhou Guanyu kan met een glimlach terugkijken op de tweede dag van de wintertest op Bahrain International Circuit. De Alfa Romeo-coureur wist namelijk de snelste tijd van iedereen neer te zetten. Dat deed de Chinees in het laatste half uur op de zachtste compound.

Zhou zat vandaag niet alleen in de ochtendsessie, maar ook in de middagsessie achter het stuur van de gloednieuwe C43-bolide van het Zwitserse team. Hij wist in totaal 132 ronden af te leggen, wat meer dan twee keer zoveel kilometer is dan in één Grand Prix. Hij wist Max Verstappen met vier honderdsten van een seconde te verslaan. Zijn auto viel echter wel stil met nog een kwartiertje te gaan.

Zhou voelt zich goed

"We zijn er ons natuurlijk wel van bewust dat dit de wintertest is en dat iedereen verschillende setups probeert," vertelde de 23-jarige. "Het voelt echter goed om mijn naam en die van het team zo in de uitslag te zien. Het was over het algemeen een positieve dag, we hebben meer kilometers afgelegd en hebben al onze doelen behaald en alle taken die we onszelf hadden opgelegd, doorlopen, dus ik kan zeggen dat ik tevreden ben."

Start van het nieuwe seizoen

"De auto voelde redelijk goed aan, zowel overdag als in de avond, en ik voelde me zelfverzekerder tijdens het rijden naarmate de dag vorderde," zo sloot Zhou af. "Vandaag was de laatste testdag voor mij en ik kijk er erg naar uit om volgende week met het seizoen te beginnen. Ik voel dat ik er klaar voor ben en ik ben enthousiast over het nieuwe jaar en ik kan niet wachten om weer te racen." Teamgenoot Valtteri Bottas neemt morgen de volledige zaterdag op zich.

