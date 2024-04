'Viaplay behoudt F1-uitzendrechten', 'Red Bull-medewerkster in zaak Horner zet nieuwe stap' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag bleek dat de storm rondom Christian Horner nog steeds niet is gaan liggen en dat de desbetreffende medewerkster een nieuwe advocaat in de arm heeft genomen. Viaplay zou de Formule 1-uitzendrechten voor de nieuwe periode naar verluidt binnen hebben gehengeld en Max Verstappen blikt vooruit op het sprintweekend in Shanghai. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen ziet uitdaging voor Red Bull in China dankzij eerste sprintrace van 2024

Max Verstappen is met F1 komend weekend actief in Shanghai, waar voor het eerst sinds 2019 weer de Grand Prix van China wordt verreden. Verstappen won nog nooit in China en hoopt dit, tijdens het eerste raceweekend met een sprintrace in 2024, komend weekend wel te doen. "Aangezien we sinds 2019 niet meer op dit circuit hebben geracet en er maar één training is, gaat het erom dat we de auto zo goed mogelijk afstellen en onze banden goed managen." De hele vooruitblik van Max Verstappen lezen? Klik hier!

'Medewerkster Red Bull Racing die Horner beschuldigt deze week opnieuw ondervraagd'

De hele soap rondom Christian Horner en zijn vermeende grensoverschrijdende gedrag lijkt voorlopig in wat rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen. Desalniettemin is er echter nog steeds geen streep onder de zaak gezet: de beschuldigende partij in de zaak zou deze week weer ondervraagd gaan worden. Volgens The Sun zal een nieuwe advocaat deze week met de vrouw in gesprek gaan nadat zij een hoger beroep heeft aangetekend tegen het voor haar ongewenste resultaat van het eerste onderzoek. Het hele artikel over de nieuwe wending in de zaak Horner lezen? Klik hier!

'Viaplay trekt aan het langste eind om Nederlandse F1-uitzendrechten'

Het lijkt erop of de FOM eruit is welke partij in Nederland vanaf volgend jaar de koningsklasse gaat uitzenden. Diverse bronnen hebben namelijk aan GPToday gemeld dat Viaplay wederom de eer krijgt. De deal zou al zijn beklonken en donderdag wordt naar verluidt de bevestiging van de overeenkomst bekendgemaakt. Het hele artikel over de F1-uitzendrechten vanaf 2025 lezen? Klik hier!

Weerbericht Grand Prix van China: met name de zaterdag dreigt in het water te gaan vallen

Het komende weekend strijkt het Formule 1-circus voor het eerst in jaren neer in China voor een Grand Prix. Het lijkt er echter op dat het met name door de belabberde weersomstandigheden een zwaar weekend voor de teams en coureurs gaat worden. Een kleine blik op Buienradar verraadt inderdaad dat we ook op de vrijdag, de dag van de eerste training en de Sprint Shootout nattigheid kunnen verwachten. De hele weersverwachting voor het sprintweekend in China lezen? Klik hier!

Tom Coronel legt F1-commentatoren naast elkaar: "Die zijn gewoon beter, klaar"

Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk leveren in de ogen van Tom Coronel een betere job af dan Olav Mol en Jack Plooij destijds deden. De coureur trekt in de podcast Formule 1 Paddockpraat de vergelijking en zet het duo van Viaplay boven het duo van Ziggo Sport. "Mijn gevoel zegt en misschien is het een hele harde uitspraak: ik vind ze beter, klaar." De uitleg van Tom Coronel lezen? Klik hier!

Gerelateerd