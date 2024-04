Het komende weekend strijkt het Formule 1-circus voor het eerst in jaren neer in China voor een Grand Prix. Het lijkt er echter op dat het met name door de belabberde weersomstandigheden een zwaar weekend voor de teams en coureurs gaat worden.

De Grand Prix van China is heel lang vaste prik geweest op de kalender, maar inmiddels is het alweer vijf jaar geleden dat we met het gehele Formule 1-circus richting Shanghai zijn getrokken. De laatste race op Chinese bodem werd op zondag 19 april 2019 gereden en was toentertijd de derde race van het jaar. Destijds was het Lewis Hamilton die de zege wist te grijpen voor teamgenoot Valtteri Bottas. Ook Sebastian Vettel - rijdend voor het team van Ferrari - mocht mee naar het podium. Max Verstappen werd vierde op het Shanghai International Circuit.

Kort de tijd

Het komende weekend keren we dus eindelijk weer terug en door de lange afwezigheid in combinatie met de flink veranderde auto's, hangt er grote onduidelijkheid over het aankomende raceweekend. Coureurs zullen echter snel hun snelheid en grip moeten vinden, want het komende weekend werken we het eerste sprintraceweekend van het jaar af. Dat betekent dat we maar één vrije training hebben en de heren vanaf dat moment al om de punten gaan strijden middels de Sprint Shootout, sprintrace en kwalificatie voor de race op zondag. Bovendien lijkt een deel van het weekend ook nog eens in het water te vallen.

Ook in Shanghai regent het vandaag. Zaterdagochtend eveneens flinke kans op neerslag, zo wordt nu voorspeld.



Veel vraagtekens voor teams en ook Pirelli. Compleet andere auto’s dan laatste race hier in 2019 en tevens sprintrace, dus maar één training vrijdag. #F1 pic.twitter.com/wsMh1d3fjz — Erik van Haren (@ErikvHaren) April 17, 2024

Nattigheid aanstaande

De Telegraaf-journalist Erik van Haren, al op locatie in Shanghai, rapporteert namelijk dat het momenteel flink aan het regenen is in de Chinese metropool en er later dit weekend nog veel meer nattigheid aan zit te komen. Een kleine blik op Buienradar verraadt inderdaad dat we ook op de vrijdag, de dag van de eerste training en de Sprint Shootout nattigheid kunnen verwachten. Echter, het is vooral de zaterdag die geteisterd lijkt te gaan worden door een hoop regen. Dat meldt ook Van Haren in zijn bericht: "Zaterdagochtend eveneens flinke kans op neerslag, zo wordt nu voorspeld." Veel vraagtekens rondom het aankomende weekend, dus.

Oei, oei! Voorlopig lijkt het erop dat het aankomende sprintraceweekend in Shanghai een lastige gaat worden voor de teams en coureurs. Er is weinig tijd om aan het circuit te wennen door de beperkte sessies en bovendien wordt er een hoop nattigheid voorspeld! 🌧️⛈️ pic.twitter.com/i6OqJEulaN — GPFans NL (@GPFansNL) April 17, 2024

