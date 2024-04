Max Verstappen is met F1 komend weekend actief in Shanghai, waar voor het eerst sinds 2019 weer de Grand Prix van China wordt verreden. Verstappen won nog nooit in China en hoopt dit, tijdens het eerste raceweekend met een sprintrace in 2024, komend weekend wel te doen.

Verstappen blikt in het persbericht van Red Bull Racing eerst nog kort terug op het raceweekend in Japan van bijna twee weken geleden, een weekend waarin Verstappen niet te stoppen was. De Nederlander veroverde pole position en won vervolgens ook de race met twaalf seconden voorsprong. Het waren zijn vierde pole position en derde zege van 2024. "Het was geweldig om in Suzuka te winnen en het was goed om wat meer tijd in Japan door te brengen met familie en vrienden.”

Verstappen ziet uitdaging voor Red Bull

Vervolgens richt Verstappen zijn aandacht op het raceweekend in China, waarbij de Nederlander meteen opmerkt dat het een uitdagend weekend kan worden voor het team zoals het raceweekend in Australië dat ook was. “We kijken uit naar China, want dat wordt een uitdaging voor ons, vooral omdat het een sprintweekend is. Aangezien we sinds 2019 niet meer op dit circuit hebben geracet en er maar één training is, gaat het erom dat we de auto zo goed mogelijk afstellen en onze banden goed managen.”

Verstappen ziet weekend met sprintrace als uitdaging

Verstappen denkt dat de fans in China vermaakt gaan worden door de aanwezigheid van de sprintrace en dus ook een extra kwalificatie. "Dat extra element [het sprintweekend] zorgt voor meer spanning voor de fans, wat goed is. Het team heeft hard gewerkt aan de voorbereidingen. Het is een geweldig circuit in China en het heeft een unieke lay-out, met lastige bochten en lange rechte stukken die veel inhaalmogelijkheden bieden. Ik heb altijd graag op dit circuit gereden, dus we kijken ernaar uit om te zien wat dit weekend brengt."

