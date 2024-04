Mercedes-teambaas Toto Wolff zet alle zeilen bij om Max Verstappen aan boord te halen, en heeft zelfs aangeboden om ruimte te maken voor de komst van Red Bull-topman Helmut Marko. Dat vertelt Formule 1-insider Tom Clarkson.

Het is een publiek geheim dat Mercedes-teambaas Toto Wolff momenteel probeert Max Verstappen te verleiden om Red Bull Racing te verlaten, en in 2025 bij de Zilverpijlen in dienst te treden als teammaat van George Russell. De Duitse grootmacht ziet aan het eind van dit seizoen Lewis Hamilton naar Ferrari vertrekken, en heeft daarom de jacht geopend op de handtekening van momenteel bij uitstek de beste coureur op de grid. Verstappen beschikt echter over een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing: momenteel met ruime marge het meest competitieve team op de grid.

Het is tegelijkertijd alleen ook bekend dat de situatie binnen Red Bull Racing onrustig is, en dat Verstappen over een clausule in zijn contract beschikt waardoor hij bij het team mag vertrekken als Helmut Marko - Red Bull-topman en de grootste vertrouweling van Verstappen - ook vertrekt. Tom Clarkson, de host van de persconferenties met de coureurs tijdens Formule 1-weekenden, en dus een goed geïnformeerde insider, vertelt te gast bij de podcast F1 Nation een interessant verhaal dat hem in de paddock is toevertrouwd.

Wolff wil handtekening Verstappen

"Zijn enige optie is nu nog om naar Mercedes te gaan, toch?", trapt Clarkson af. "Nu dat Fernando Alonso bij Aston Martin blijft. Max blijft of bij Red Bull, of gaat naar Mercedes. In Japan hebben meerdere mensen mij verteld dat Toto erg fel achter Max aan zit. Hij heeft een handtekening nodig, want de afgelopen drie jaar zijn niet goed geweest voor het team. Het zou een enorm statement zijn als hij Max binnenhaalt."

Mercedes maakt ruimte voor Wolff

Clarkson vervolgt: "Er is mij zelfs gezegd dat hij tegen Max heeft gezegd: 'Neem Marko mee als dat er voor nodig is.' Een Australisch team aan de top bij Mercedes? Is dat wat er gaat gebeuren? Gaat hij het winnen van nog een wereldtitel met Red Bull in 2025 opofferen? Ik vind het moeilijk te geloven. Ik denk dat de coureursmarkt nu een beetje statisch blijft. Ik denk dat Max blijft, dat Sergio blijft en Fernando blijft sowieso."

