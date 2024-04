In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere lovende woorden vanuit Honda aan het adres van Max Verstappen. De Japanse fabrikant noemt het verdrietig dat de samenwerking met de Nederlander binnenkort op een eind loopt. Verder heeft voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone een eigenaardige vergelijking getrokken tussen de onrust binnen Red Bull Racing en de Tweede Wereldoorlog, heeft Chris Woerts laten weten te verwachten dat het deze week bekend wordt die vanaf 2025 de Formule 1 uit gaat zenden en heeft de Formule 1 de kalender voor volgend seizoen bekend gemaakt. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Honda-topman baalt van stoppen samenwerking Verstappen in 2026: "Gaan hem missen

Honda Racing Corporation-topman Koji Watanabe betreurt toch wel het vertrek van het Japanse merk bij Red Bull Racing vanaf 2026. Max Verstappen wist het merk in 2019 met de overwinning op de Red Bull Ring weer de nodige trots te geven en Honda hoopt dan ook in de toekomst weer met de Nederlander te gaan samenwerken. "We hebben een erg goede relatie met Max. De Honda-werknemers houden van Max. We zijn trots dat we met Max samenwerken en zullen hem in de toekomst missen. Hij is enorm belangrijk natuurlijk. Hij is momenteel de nummer één coureur in de Formule 1", klonk het onder andere. Meer over de lovende woorden van Honda over Verstappen lezen? Klik hier.

Ecclestone over storm bij Red Bull: 'Joden kochten na oorlog ook weer Mercedes'

Bernie Ecclestone (93) heeft op een uiterst bijzondere wijze proberen te illustreren dat de storm bij Red Bull Racing uiteindelijk wel weer gaat liggen. Volgens de voormalig Formule 1-eigenaar blijven Max Verstappen en Christian Horner gewoon aan boord, maar heeft alles even tijd nodig. Ecclestone vergelijkt dit met de Joden in de Tweede Wereldoorlog. "Na de Tweede Wereldoorlog mocht je Duitsland niet meer noemen en de Joden wilden daar niets kopen. Het was begrijpelijk. Maar na een niet al te lange tijd vergeet iedereen dat en kopen ze weer een Mercedes", vertelde hij onder andere. Meer lezen over de opmerkelijke vergelijking van Ecclestone? Klik hier.

Woerts verwacht bekendmaking F1-uitzendrechten vanaf 2025 binnen één week

We gaan binnen nu en een week te horen krijgen welke partij vanaf volgend jaar de Formule 1 gaat uitzenden. Althans, als we sportmarketeer Chris Woerts mogen geloven. Volgens hem is de deal al gesloten, maar moeten nu alleen nog de juridische zaken worden afgehandeld. "Die kogel is allang door de kerk. Ik verwacht eind deze week, begin volgende week [meer duidelijkheid]. Er moeten nog wel wat juridisch hobbels genomen worden. Ik denk dat ik met grote mate weet waar de rechten volgend jaar te zien zullen zijn", zo stelde Woerts. Meer lezen over de voorspellingen van Woerts? Klik hier.

Formule 1 bevestigt kalender voor 2025 met Australië als nieuwe seizoensopener

Na slechts vier Grands Prix in 2024 heeft de Formule 1 de kalender voor volgend seizoen al aangekondigd. Er staan wederom 24 wedstrijden op de planning. Australië zal de nieuwe seizoensopener zijn in 2025.Bahrein was sinds 2021 steeds de allereerste race op de kalender, maar de seizoensopener van 16 maart zal dus verplaatst worden naar het Albert Park Circuit in Melbourne. Vanwege de ramadan, die volgend jaar op 1 maart begint, is er die maand geen mogelijkheid om te racen in het Midden-Oosten. Het zal meteen een druk begin van het seizoen worden in 2025, want slechts een week na Australië zal het F1-circus al in China moeten zijn. Meer lezen over de Formule 1-kalender voor 2025? Klik hier.

'Sainz tekent bij Mercedes met één plus één-deal vanaf 2025'

Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport heeft Carlos Sainz getekend bij het team van Mercedes. De Spanjaard wordt eind 2024 bij Ferrari vervangen door Lewis Hamilton, maar rijdt dit seizoen de pannen van het dak en was op zoek naar een nieuwe werkgever. Eerder wist het Spaanse Diario Sport te melden dat Sainz in de laatste fase van de onderhandelingen met Mercedes zou zitten. Volgens Corriere dello Sport is de deal inmiddels rond. Sainz zou gaan voor 'één plus één'-deal, en dat betekent dat beide partijen na elk seizoen een punt achter de samenwerking kunnen zetten of dat ze bepalen om met elkaar door te gaan. Meer lezen over de vermeende deal van Sainz bij Mercedes? Klik hier.

