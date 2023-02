Remy Ramjiawan

Het is nog even afwachten om te zien hoe de onderlinge krachtsverhoudingen zullen zijn in nieuwe Formule 1-seizoen. Daar waar er wordt gesproken over een mogelijke driestrijd om de wereldtitel, wijst Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz naar de drie redenen waarom Red Bull Racing het nieuwe jaar gaat domineren.

Het tweede jaar van het nieuwe reglement gaat binnen niet al te lange tijd van start. Niet alleen vanwege de straf voor het schenden van de budgetcap, maar ook omdat Red Bull Racing de constructeurskampioen van 2022 is geworden, kan de renstal rekenen op de minste ontwikkelingstijd. Het biedt een kans aan Ferrari en Mercedes om de achterstand op de Oostenrijkers recht te trekken, maar Kravitz verwacht bij Sky Sports F1 dat Red Bull 'gewoon' weer met de titels naar huis gaat.

RB19 is op gewicht

Kravitz legt in gesprek met collega Craig Slater uit: "Red Bull zal beginnen met het lichtere chassis dat ze tegen het einde van het jaar hebben geïntroduceerd, ontworpen en geproduceerd, maar nooit mee hebben geracet. Ze zullen dat als basis gebruiken, ze zullen dat ontwikkeld hebben zodat het onder gewicht is, en ze kunnen het ballasten om aan de gewichtslimiet te voldoen. Voordeel één."

Ontwikkelingstijd

Ondanks dat Red Bull de gevolgen van de schending van de budgetcap wel zal gaan voelen, zal het volgens Kravitz niet genoeg zijn om het team uit te schakelen voor de titelstrijd in 2023. "Voordeel twee: ze hebben hoogstwaarschijnlijk al het aerodynamische werk en het ontwerp al uitgevoerd, voordat de beperkingen kwamen. Dus ze hebben al het werk gedaan voordat dat de straf zelfs in werking treedt. Tegen het einde van dit jaar en volgend jaar zullen ze het ongetwijfeld wel voelen", zo ziet de verslaggever.

Geheim wapen

Daar waar de eerste twee redenen te maken hadden met de auto, heeft de laatste reden te maken met de coureur die de RB19 zal gaan besturen. "Nummer drie, ze hebben de beste coureur op de grid qua vorm op dit moment, zelfs Lewis Hamilton in overweging nemend. Bij Lewis hebben we de kampioenschapsvorm nog niet gezien, omdat hij sinds eind 2021 niet meer voor de titel heeft gereden, waarvan we weten wat er toen is gebeurd. Max Verstappen is in vorm, en ik denk dat dit het derde deel is van hun geheime wapen wat hen bijna onverslaanbaar zal maken", aldus Kravitz.

