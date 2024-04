Woerts acht kans 'groot' dat F1-rechten bij Viaplay blijven, Verstappen over 2026-motor | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat sportmarketeer Chris Woerts vermoedt dat Viaplay ook in 2025 de Formule 1 gaat uitzenden. Sebastian Vettel vindt dat het gedoe rondom Christian Horner afleidt van de prestaties van het raceteam en dan met name Max Verstappen en de drievoudig kampioen legt uit dat Red Bull Ford niet stilzit met de ontwikkeling van de 2026-power unit. Dit en meer lees je in de nieuwste editie van de GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Vettel wijst naar impact op Verstappen in gedoe rondom Horner: "Dat wordt vergeten"

Volgens viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel zorgt het hele gedoe rondom teambaas Christian Horner ervoor dat de glans van het tijdperk Max Verstappen wat wordt weggenomen. "De grootste schande is eigenlijk nog dat Max nu een fenomenale prestatie neerlegt en het team en individuen die ik nog ken, ook aan het knallen zijn. Dat wordt door dit onderwerp vergeten", zo vertelt Vettel. Meer lezen over hoe Vettel over de situatie denkt? Klik Hier!

Van Der Garde haalt woede op de hals in Spanje na opmerking over Alonso

Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde is in Spanje even niet meer zo geliefd. Van Der Garde gaf vorige week in de De Race Show zijn mening over het onderonsje tussen George Russell en Fernando Alonso en noemde de Spanjaard een klootzak in positief zin. "Ik kreeg best veel berichten onder de post en ook een aantal DM's. Die gingen uiteindelijk helemaal los. Puta, Puta Madre. Weet ik veel wat allemaal nog", aldus Van Der Garde. De hele reactie van Van Der Garde lezen? Klik hier!

Woerts acht kans 'bijzonder groot' dat Viaplay uitzendrechten F1 gaat behouden

Volgens sportmarketeer Chris Woerts is het 'naar grote mate van waarschijnlijkheid' zo dat Viaplay vanaf 2025 en daarna ook de uitzendrechten van F1 in Nederland gaat behouden. In het programma Vandaag Inside legt hij uit: " Naar grote mate van waarschijnlijkheid kun je er vanuit gaan dat ze die rechten binnen gaan halen. Maar er is nog niks beslist, dat wordt dadelijk door de FOM bekendgemaakt. De kans is wel bijzonder groot." De hele reactie van Chris Woerts over de uitzendrechten lezen? Klik hier!

Verstappen over eigen motoren Red Bull vanaf 2026: "Weten dat het een grote taak is"

Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen zegt zich geen zorgen te maken over de motoren die Red Bull Racing vanaf 2026, in samenwerking met Ford, zelf gaat ontwikkelen. "We weten dat het een zeer grote taak is, dat nemen we niet licht op. En natuurlijk, met zoveel gevestigde motorfabrikanten, denken we ook niet dat het makkelijk zal zijn om hen te verslaan", legt Verstappen uit. De hele onderbouwing van de Nederlander lezen? Klik hier!

Mercedes rolt rode loper uit: '90 procent van medewerkers willen Verstappen'

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft nog altijd Max Verstappen bovenaan zijn lijstje staan om Lewis Hamilton te vervangen. Hoewel Verstappen nog altijd een langdurige deal op zak heeft bij Red Bull Racing, zou 90 procent van de medewerkers graag de drievoudig kampioen als kopman willen hebben. "Meer dan 90 procent van de Mercedes-medewerkers wil dat de drievoudig wereldkampioen het nieuwe stralende symbool van hun ster wordt. Dat blijkt uit de positieve commentaren op het Mercedes-intranet." Het hele artikel over de interesse van Mercedes in Verstappen lezen? Klik hier!

Gerelateerd