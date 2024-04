Viaplay slaat handen ineen met Talpa Network, 'Eerste Red Bull-update in Japan verwacht' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.\

Het afgelopen weekend vond er geen Formule 1-race plaats, terwijl de focus inmiddels gelegd wordt op de Grand Prix van Japan van aankomend weekend. Ondertussen draait de wereld van de koningsklasse uiteraard wél gewoon door. Zo is er nieuws over vermeende updates voor Red Bull Racing in Suzuka, bracht de BBC naar buiten dat het vermeende slachtoffer van de acties van Christian Horner de waarheid wil onthullen en was er nieuws over Viaplay.

'Eerste grote updates van 2024 voor Red Bull Racing in Suzuka verwacht'

Aankomend weekend zal ronde vier van het wereldkampioenschap plaatsvinden in Japan. Voor Red Bull Racing niet alleen een bijzondere wedstrijd vanwege motorpartner Honda, ook is het de race waarin het team nog een stapje verder zou gaan met hun 'zeropod'-concept. Autosport wist na de presentatie van de RB20 te melden dat het huidige ontwerp van de RB20 slechts voor de eerste drie wedstrijden was. In Bahrein, Australië en Saoedi-Arabië ligt de temperatuur normaliter hoger dan tijdens de rest van de racekalender. Meer lezen over de vermeende updates van Red Bull? Klik hier!

Talpa Network en Viaplay slaan handen ineen: SBS9 wordt Viaplay TV

Talpa Network heeft de handen ineen geslagen met Viaplay en de zender SBS9 zal daardoor vanaf 5 april getransformeerd zijn tot Viaplay TV. Daarmee krijgt de streamingdienst een zender op het open net, waarop een selectie van het sportaanbod getoond zal worden. Vanaf 5 april zal Viaplay TV in de lucht zijn en de tweede vrije training van de Grand Prix van Japan (07:55 uur) zal de sessie zijn waarmee er wordt afgetrapt, gevolgd door de talkshow Shakedown Japan. Meer lezen over Viaplay en de nieuwe zender? Klik hier!

Producer DTS kreeg flinke kritiek van Horner: "Dit is allemaal jouw schuld"

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft hard uitgehaald naar Drive to Survive-producer James Gay-Rees, zo vertelt laatstgenoemde. De producer legt in The Telegraph uit dat er door 'zijn' serie een groep nieuwe fans zijn aangetrokken, die wellicht smullen van sensatienieuws, zoals het onderzoek naar de teambaas. Toch wil hij niets weten van enig schuldgevoel, ondanks dat Drive to Survive verhalen soms verzint of aandikt. Meer lezen over de kritiek van Horner? Klik hier!

Verstappen geniet met Piquet en dochter Penelope van sneeuw in Japan

Max Verstappen en Kelly Piquet zijn ruim op tijd in Japan, waar aankomend weekend weer een nieuwe Grand Prix op het programma staat. De twee tortelduifjes hebben zodoende nog even tijd om te genieten van al het moois dat het land van de rijzende zon te bieden heeft. Vandaag zochten ze samen met Penelope, de dochter van Piquet, de sneeuw op. De plaatjes worden - zoals zo vaak - gedeeld via Instagram. Meer lezen over Max Verstappen en Kelly Piquet? Klik hier!

'Vermeend slachtoffer in zaak Horner is vastberaden om waarheid te onthullen'

Hoewel de storm even leek te liggen rondom Red Bull-teambaas Christian Horner, heeft de BBC vernomen dat het vermeende slachtoffer van plan is om alles naar buiten te brengen. Op dit moment heeft ze een vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekend en moet ze de kaken stijf op elkaar houden. "Ze heeft moeite om te begrijpen hoe, gegeven de informatie, een onafhankelijk proces tot de conclusies kan komen die het heeft getrokken, en de acties die daarop zijn gevolgd. Het is schokkend maar niet verrassend hoe overstuur ze is", zo valt er onder meer te lezen. Meer lezen over de Christian Horner-zaak? Klik hier!

