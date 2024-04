Liberty Media neemt MotoGP officieel over, Verstappen vertelt over discussies in hotels | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het afgelopen weekend vond er geen Formule 1-race plaats, terwijl de focus inmiddels gelegd wordt op de Grand Prix van Japan van aankomend weekend. Ondertussen draait de wereld van de koningsklasse uiteraard wél gewoon door. Zo was er nieuws over de MotoGP, die door Formule 1-eigenaar Liberty Media officieel overgenomen wordt. Max Verstappen wist bovendien een mooi verhaal te vertellen over zijn discussies met de eigenaars van hotels.

Toekomst Ricciardo bij RB lijkt zeker: 'Hij zorgde voor meer geld van Visa en Cash App'

Daniel Ricciardo is na drie Grands Prix in het Formule 1-seizoen van 2024 nog altijd puntloos. De Visa Cash App RB-coureur kan momenteel teamgenoot Yuki Tsunoda niet bijhouden, maar naar verluidt hoeft hij zich desondanks geen zorgen te maken over zijn zitje. Ricciardo wordt vertegenwoordigd door Creative Artists Agency. Dit sportbureau hielp bij het bemiddelen van een deal tussen RB en sponsors Visa en Cash App. Meer lezen over het verhaal rondom Daniel Ricciardo? Klik hier!

Topman Spaanse autosportfederatie vindt straf Alonso oneerlijk: "Vraag me af waar grens ligt"

Fernando Alonso kwam als zesde aan de finish in de F1 Grand Prix van Australië, maar kreeg een tijdstraf van 20 seconden aan zijn broek na een crash van George Russell, waardoor hij terugzakte naar P8. Een topman van de Spaanse autosportfederatie heeft nu teleurgesteld gereageerd op de penalty. "Het probleem is dat aan het eind van het seizoen blijkt dat identieke incidenten op compleet verschillende en oneerlijke wijze worden bestraft," vertelde Joaquín Verdegay, de vice-president van de Real Federación Española de Automovilismo (RFEdeA), onder meer. Meer lezen over het beklag van de topman? Klik hier!

Verstappen legt uit waarom hij meestal discussies heeft met hotels: 'Natuurlijk heb je dat wel'

Wanneer Max Verstappen met het Formule 1-circus meereist, dan heeft hij meestal een discussie met het hotelpersoneel. De coureur van Red Bull Racing verklaart waarom. "Wanneer ik in mijn kamer aankom, dan is het eerste wat ik doe niet mijn tas uitpakken," legde Verstappen uit tijdens een mediamomentje van Team Redline. "Het eerste is eigenlijk mijn laptop erbij pakken en ervoor zorgen dat de Wi-Fi en alles heel goed werkt." Meer lezen over Max Verstappen zijn redenen? Klik hier!

Hamilton ontdekt nieuw talent en krijgt complimenten van vuurwapenexpert en Hollywood-trainer

Lewis Hamilton staat bekend als een van de twee zevenvoudige wereldkampioenen in de Formule 1. Met snelheden van 330 kilometer per uur racen blijkt echter niet het enige talent van de Mercedes-coureur te zijn, zo wist een bekende vuurwapenexpert te onthullen. Meer lezen over Lewis Hamilton zijn nieuwe talent? Klik hier!

F1-eigenaar Liberty Media kondigt officieel overname MotoGP aan

Liberty Media is de eigenaar van de Formule 1, maar eerder dit jaar kwamen berichten naar buiten dat ze geïnteresseerd waren in een overname van de MotoGP. Deze overname is op maandag officieel bekendgemaakt. "MotoGP is een wereldwijde competitie met een loyale en enthousiaste fanbase, boeiende races en een hoog cashflow-genererend financieel profiel", vertelt CEO Greg Maffei onder meer. Meer lezen over de overname? Klik hier!

