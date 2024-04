Daniel Ricciardo is na drie Grands Prix in het Formule 1-seizoen van 2024 nog altijd puntloos. De Visa Cash App RB-coureur kan momenteel teamgenoot Yuki Tsunoda niet bijhouden, maar naar verluidt hoeft hij zich desondanks geen zorgen te maken over zijn zitje.

Ricciardo stond begin 2023 aan de zijlijn, nadat hij McLaren een jaar voor het einde van zijn contract moest verlaten. Red Bull Racing besloot hem opnieuw in dienst te nemen, maar dan als reservecoureur. Na tien wedstrijden mocht hij zijn terugkeer maken als vervanger van Nyck de Vries en hielp het Red Bull-zusterteam om van de laatste naar de achtste positie te stijgen in het constructeurskampioenschap. Dat leverde hem een contractverlenging op voor 2024. Vroeg in dit seizoen is Ricciardo nog niet echt in vorm en er kwamen berichten naar buiten dat hij mogelijk vervangen zou worden door Liam Lawson, maar RB heeft dit inmiddels ontkracht. De Australiër zou zich überhaupt geen zorgen hoeven maken over zijn toekomst bij het team en dat kan te maken hebben met het financiële plaatje.

Sportbureau hielp bij deal

Ricciardo wordt vertegenwoordigd door Creative Artists Agency. Dit sportbureau hielp bij het bemiddelen van een deal tussen RB en sponsors Visa en Cash App. Het zou gaan om 35 miljoen Amerikaanse dollar per jaar en volgens ESPN heeft Ricciardo's aanwezigheid bij RB ervoor gezorgd dat het bedrag hoger ligt dan dat het anders was geweest.

Stel dat RB uiteindelijk toch zou besluiten om Ricciardo uit de auto te halen, dan hebben Visa en Cash App naar verluidt niet de macht om dat tegen te houden, maar deze deal geeft de Honeybadger wel wat bescherming. Het behouden van Visa en Cash App als titelsponsors is belangrijk voor Red Bull GmbH, want het lijkt erop dat de energydrankfabrikant haar zusterteam anders had verkocht. ESPN geeft verder aan dat deze sponsordeal tegelijkertijd in het nadeel kan werken van Ricciardo, zo heeft het Amerikaanse platform geleerd van verschillende bronnen. Als Visa en Cash App hem graag als het gezicht van RB willen behouden, zou dat namelijk zijn kans verminderen om door te stromen naar Red Bull Racing.

