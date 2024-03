Red Bull-hoofdingenieur Paul Monaghan is van mening dat er een groot verschil zit tussen het effect van een pull-rod en push-rod. De ervaren Brit legt uit waarom Red Bull met de RB20 en de voorgaande twee auto's voor een ophanging-combinatie heeft gekozen van pull-rod aan de voorkant en push-rod aan de achterkant.

In gesprek met Motorsport.com zegt Monaghan dat er belangrijke verschillen zijn tussen een push-rod en een pull-rod. "Als je naar een push-rod kijkt, dan is de geometrie van die ophangingsonderdelen iets groter, waardoor die delen meer van de luchtstroom blokkeren. De hoogte van het chassis is nu niet meer wat het met de 2020- en 2021-auto's is geweest. Als je de hoogte van het chassis naar beneden brengt, dan wordt de hoek van de push-rod kleiner. Voor een bepaalde verticale belasting geldt dan: des te vlakker de push-rod, des te meer kracht je in de push-rod zelf moet hebben."

Push-rod of pull-rod?

Monaghan vervolgt door uit te leggen wat het voordeel is als je kiest voor de pull-rod en dit goed uit weet te voeren. "Als je een pull-rod aan de onderkant van het chassis voor elkaar kunt krijgen, dan kan die optie dus enkele voordelen bieden. Als je de mechanisch betere oplossing goed kunt verpakken, toegankelijk kunt houden [voor monteurs] en ook kunt vervangen, dan is een pull-rod voor sommige teams misschien de betere route om te kiezen."

Ophanging belangrijk

Volgens Monaghan is er een belangrijk element dat bepaald welke kant een team op wil gaan. "Eigenlijk valt of staat alles met waar je trekstang op het chassis landt. Wat proberen we te doen? We proberen de rijhoogte van de auto aan de voorkant te beheren. Het is maar een klein window waar we op mikken. Als je een ophanging hebt die onnodig rijhoogte aan de voorkant weggeeft doordat de installatie in het chassis niet zo goed is, dan verlies je automatisch performance met de hele auto. Dat zit trouwens overal in: in de trekstang, rockers, wishbones, in al die dingen. Als je qua ophangingskeuze en interne verpakking een compromis hebt gevonden, dan gaat het er vervolgens nog om hoe je die dingen precies installeert. Iedereen maakt daar zijn eigen afweging in."

