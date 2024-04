Lewis Hamilton staat bekend als een van de twee zevenvoudige wereldkampioenen in de Formule 1. Met snelheden van 330 kilometer per uur racen blijkt echter niet het enige talent van de Mercedes-coureur te zijn, zo wist een bekende vuurwapenexpert te onthullen.

Hamilton begon zijn carrière in de koningsklasse van de autosport in 2007 na dominante seizoenen in de Formule 3 en GP2. Hij liep in zijn debuutjaar met McLaren het kampioenschap mis op één puntje, maar pakte in 2008 wel de wereldtitel. Voor 2013 vertrok de Brit naar Mercedes, een overstap waar buitenstaanders aan twijfelden, maar het pakte briljant uit. Hamilton sleepte zes kampioenschappen binnen om de meest succesvolle coureur uit de geschiedenis van de Formule 1 te worden. De Zilverpijlen zitten momenteel in een dip qua resultaten en dus kondigde hij tijdens de winterstop zijn transfer naar Ferrari aan voor 2025.

Zanger en scherpschutter

Wanneer Hamilton besluit om met pensioen te gaan en de autosport achter zich te laten, dan zijn er nog andere carrières die hij kan navolgen. Black Eyed Peas-ster will.i.am noemde hem eerder dit jaar nog een "geweldige zanger". Daarnaast is Taran Butler, een vuurwapenexpert die Hollywood-acteurs zoals Keanu Reeves traint, ook lovend over Hamilton. "Zijn eerste keer presteerde hij letterlijk op het hoogste niveau," vertelde Butler bij de Rock Sugar Magic-podcast over het bezoek van Hamilton aan de Taran Tactical-schietbaan. "Hij had nooit eerder geschoten. Ik heb hem later nog gebeld en ik zei: 'Lieg je nou?'. Hij antwoordde: 'Nou ja, ik heb een keer een schot gelost met een geweer in de sneeuw ergens'. Ik had zoiets van: 'Ja, maar dat telt niet'. Hij is onwerkelijk. Als ik hem vaker op bezoek zou krijgen... Hij is de beste die ooit een geweer heeft vastgehouden. Niet alleen op mijn schietbaan, maar ik zou zeggen van iedereen op aarde."

Hamilton is niet de enige wereldkampioen in de autosport die scherp kan schieten. Nasser Al-Attiyah, een WRC-2-kampioen in het wereldkampioenschap rally, Dakar-winnaar en wereldkampioen rally-raid, won meerdere gouden medailles bij het kleiduifschieten tijdens de Asian Games evenals een bronze medaille tijdens de Olympische Spelen.

