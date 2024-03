Voor Zhou Guanyu wordt het zondag een start vanuit de pitstraat voor de Grand Prix van Australië. De Chinees in dienst van Sauber zette in Q1 de negentiende tijd neer, maar beschadigde daarbij zijn voorvleugel en aangezien het team geen extra onderdelen heeft meegenomen, gaat de coureur terug naar een oudere specificatie.

De renstal uit Hinwil kende een redelijke kwalificatie in Melbourne. Zo was het voor Zhou dan wel snel afgelopen in Q1, maar wist Bottas met een 1:17.340 zichzelf op de dertiende plek te zetten. Het duo strijd in 2024 vooral achterin het middenveld en Bottas kan door zijn startpositie wellicht een gooi gaan doen naar de punten. Voor het team dat over twee jaar als Audi door het leven gaat, zou het een opsteker zijn, want de formatie is nog altijd puntloos.

Oudere specificatie

Zhou beschadigde tijdens Q1 zijn voorvleugel. Net als Williams zit Sauber ook niet ruim in de reserveonderdelen en dus is het team teruggegaan naar een oudere model van de voorvleugel. Hoewel het is toegestaan om terug te grijpen naar een andere specificatie, stelt de FIA dan wel de voorwaarden om te starten vanuit de pitstraat.

Gebrek aan reserveonderdelen

Net als het team van Williams heeft Sauber dus minder onderdelen meegenomen naar de Grand Prix van Australië. In het geval van Williams pakte het heel ongelukkig uit voor Logan Sargeant. Zo wist hij zijn bolide heel te houden tijdens de eerste vrije training, daar waar Alexander Albon een flinke klapper kende. Williams had geen reservechassis meegenomen en daardoor moest het team een moeilijke keuze maken. Laatstgenoemde wordt echter wel hoger in geschat als het neerkomt op het binnenhalen van punten en daarom rijdt Albon dit weekend in de wagen Sargeant.

