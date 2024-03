Het 2024-seizoen moet voor Daniel Ricciardo de wederopstanding betekenen, maar tot op heden heeft de goedlachse Australiër grote moeite om af te rekenen met teamgenoot Yuki Tsunoda. In Djedda was de Japanner niet alleen tijdens de kwalificatie sneller, ook eindigde Tsunoda in de race voor Ricciardo.

Het duo komt uit voor het zusterteam van Red Bull Racing: Visa Cash App RB. Van tevoren hadden de concurrenten hun messen geslepen over de samenwerking tussen de twee renstallen. De angst was dat het 'B'-team van Red Bull ook om de podiumplekken zou gaan strijden. Het Italiaanse team heeft namelijk alle onderdelen dat het mag kopen, overgenomen van het topteam. De verwachting was dat er een nieuwe versie van de RB19 zou verschijnen in de kleuren van de Racing Bulls. Na twee wedstrijden in 2024 kan de conclusie worden getrokken dat het duo achter het stuur van de VCARB01, vooral aan het knokken is om de plekken buiten de punten.

Ricciardo wil naar Red Bull

In Bahrein eindigde Ricciardo nog voor Tsunoda, maar dat had alles te maken met de omstreden teamorder. In Djedda eindigde het duo in omgekeerde volgorde en Ricciardo spinde twee ronden voor het einde, op eigen houtje. De 34-jarige coureur heeft nog altijd zijn zinnen gezet op het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing, maar inmiddels wordt er getwijfeld over Ricciardo nog wel de coureur van een paar jaar geleden kan worden. Daarnaast zit supersub Liam Lawson natuurlijk ook mee te kijken, want bij elke mindere prestatie van 'Danny Ric' wordt zijn kans op een zitje steeds groter.

Over de wedstrijd in Djedda vertelt Ricciardo bij AutoAction: "Het was een zware race en over het algemeen een zwaar weekend, wat erg frustrerend is. Een paar ronden voor het einde maakte ik een fout en raakte ik de kerbstones in bocht 1, waardoor ik spinde. Dat was zo'n beetje de samenvatting van het weekend."

Kan Ricciardo topvorm terugvinden?

In het Race Café wordt na de Grand Prix van Saoedi-Arabië toch wel getwijfeld aan de huidige stuurmanskunsten van Ricciardo. "Verdedigen wij Daniel Ricciardo niet te hard, omdat wij het zo'n aardige jongen vinden?", vraagt Olav Mol zich af. Mol gaat een stapje verder en stelt dat Red Bull er alles aan gedaan heeft om Ricciardo terug te krijgen als vaste rijder. Over de bandentest, die Ricciardo vorig jaar na Silverstone reed, vertelt Mol: "Ze hadden het bewijs nodig dat hij het nog kon en dat hebben ze hem gegeven. Zo moet je het zien. Vergelijk het daarnaast even met wat [Sergio] Pérez nu doet, dan zie ik hem Pérez niet vervangen."