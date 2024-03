Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië

Ronde twee van het wereldkampioenschap Formule 1 staat voor de deur. De koningsklasse zal zich gaan melden voor de race door de straten van Djedda en de FIA heeft de definitieve startopstelling gedeeld.

De kwalificatie op het Jeddah Corniche Circuit viel ten prooi voor Max Verstappen, die met een 1:27.472 het snelste rondje van de dag wist neer te zetten. Charles Leclerc was drie tienden langzamer en naast de Nederlander starten op de eerste startrij. Sergio Pérez vertrekt om 18:00 uur vanaf de derde plek en Fernando Alonso doet dat vanaf P4. Het duo van McLaren staat daarachter, waarvan Lando Norris de snellere van de twee was. Op P7 vinden we George Russell terug, die wederom teamgenoot Lewis Hamilton (P8) wist af te troeven. Yuki Tsunoda staat op P9 en Lance Stroll sluit de top tien af.

Artikel gaat verder onder video

Startopstelling GP van Saoedi-Arabië

Debutant Oliver Bearman start vanavond vanaf P11 en Alexander Albon is de beste Williams op P12. Kevin Magnussen staat een plekje daarachter en Daniel Ricciardo vinden we terug op plek veertien. Nico Hulkenberh viel tijdens de kwalificatie uit met motorproblemen en zal vanaf P15 vertrekken en Valtteri Bottas doet dat één plekje erachter. Pierre Gasly, Esteban Ocon bezetten de een-na-laatste rij en Zhou Guanyu heeft geen tijd tijdens de kwalificatie neergezet, maar heeft toestemming gekregen van de FIA om te starten en dat zal hij doen vanaf P19, één plekje voor Logan Sargeant.

Grand Prix van Saoedi-Arabië dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen is begonnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Saoedi-Arabië kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd