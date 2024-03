Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, zag tijdens de F1 Grand Prix van Bahrein dat Sergio Pérez een uitstekende race reed, de RB20 beter presteerde dan verwacht en de concurrentie dicht in de buurt van elkaar zit. Marko erkent wel dat er bij het concept van de RB20 een risico wordt genomen.

In gesprek met Formul1.de zegt Marko dat hij het eens was met de analyse van Verstappen na de race, die van mening was dat de RB20 beter presteerde dan voor de race verwacht werd. "Ik ben het met Verstappen eens. Na de testdagen dachten we dat we een heel sterk pakket hadden, maar toen kregen we problemen op donderdag en vrijdag van het raceweekend. Op zaterdag ging de wind liggen en dat hielp ons enorm. In de race kwamen de sterke punten van onze auto naar boven en Verstappen was zoals altijd in zijn eigen klasse. We vonden donderdag en vrijdag niet de balans die we wilden. De wind was daarvoor de belangrijkste factor, maar ook de zeer lage baantemperaturen die we nog nooit hebben gehad in alle jaren dat we naar Bahrein komen. Maar we hebben ons erop kunnen aanpassen."

Koeling probleem voor concept RB20?

Dankzij het nieuwe zeropods concept van de RB20 waarmee Red Bull aan het seizoen 2024 is begonnen, zouden er problemen kunnen ontstaan met de koeling. Volgens Marko is dat een realistisch scenario, maar had het team hier in Bahrein geen problemen mee tijdens de testdagen en het eerste raceweekend van 2024. "De koeling kan inderdaad een probleem zijn met dit nieuwe concept. Maar we hebben geen enkel probleem gehad, zelfs niet toen Sergio Pérez een tijdje vastzat in het verkeer. Dus nu kunnen we alleen maar zeggen dat ons nieuwe concept werkt. Hiermee kunnen we ook weer grotere stappen zetten dan normaal." Over Pérez gesproken: Marko vond dat de Mexicaan een prima race reed. 'Het was een heel goede race voor hem. Je moet niet vergeten dat hij een tijdje vastzat achter de auto's van Mercedes en Ferrari, maar zodra hij in de buitenlucht was, liet hij competitieve rondetijden zien. Maar ja, hij heeft Verstappen als teamgenoot, dus niet kapot worden gereden door hem is al een geweldige prestatie."

Marko over concurrentie

Het was in Bahrein amper te merken dat er concurrentie was, zeker voor Verstappen. Toch is Marko van mening dat teams als Ferrari, Mercedes en McLaren stappen hebben gezet. Ook noemt de Oostenrijker nog Aston Martin, dat negende en tiende werd in Sakhir. "Ik denk dat de andere teams wel een stap hebben gemaakt en ik moet zeggen dat het tussen Mercedes, Ferrari, Aston Martin en McLaren veel dichter bij elkaar ligt dan vorig jaar. Het ene team is iets beter in de kwalificatie, het andere team is iets beter in racetrim. Als Verstappen er niet was geweest, zou het een interessante race zijn geweest."

