Red Bull Racing lijkt niet heel lang te gaan wachten om upgrades door te voeren voor de RB20, die ten opzichte van de RB19 flink wat veranderingen heeft doorgemaakt en afgelopen weekend in Bahrein een ijzersterke vuurdoop heeft gekend.

Dit weet Auto, Motor und Sport te melden. De RB18 en RB19 van Red Bull Racing waren zo dominant dat Verstappen zowel tijdens 2022 als 2023 meerdere records verbrak op weg naar zijn tweede en derde titel in F1. Red Bull won ook met een straatlengte voorsprong het kampioenschap bij de constructeurs tijdens de afgelopen twee seizoenen. In 2024 was het team voor de start van het seizoen dan ook wederom de grote favoriet om de prestaties van de afgelopen twee jaar te herhalen.

RB20

Red Bull besloot, onder leiding van ontwerper Adrian Newey, veranderingen door te voeren en richting het zeropods concept te gaan. Het nam wat gedeeltes over van het concept waarmee Mercedes niet succesvol was en waar het team vervolgens in 2024 ook vanaf is gestapt. Red Bull lijkt er wel in geslaagd te zijn om het concept te laten werken, gezien de dominante zege van Verstappen in Bahrein afgelopen weekend (Grand Slam) en de tweede plaats van Sergio Pérez. Toch is er, zeker als er een nieuw concept is ontwikkeld, genoeg reden om upgrades door te voeren. Zeker omdat Red Bull al sinds het midden van vorig jaar bezig is met de RB20, heeft het team daar tijd genoeg voor gehad.

Upgrades in Imola?

Voor de races in Saoedi-Arabië, Australië, Japan, China en Miami hoeven we, zo lijkt het, geen grote upgrades te verwachten. Gezien de prestaties en betrouwbaarheid van de RB20 in Bahrein lijkt dit ook niet echt nodig te zijn. Tijdens het eerste raceweekend in Europa, namelijk in Imola (Grand Prix Emilia-Romagna 17-19 mei 2024), zou het zomaar eens kunnen zijn dat Red Bull met de eerste upgrade komt. Dit zou tijdens de zevende race van het seizoen zijn, een seizoen dat uit 24 races bestaat. "We zitten nog in de leerfase met de nieuwe auto. Het feit dat we nu al zo'n succes kunnen vieren, zou onze tegenstanders een beetje zorgen moeten baren", aldus Marko. Het zou vrij vroeg zijn voor een grote upgrade, maar als Marko ernaar wordt gevraagd zegt hij met een grijns: "We zullen zien". Het zal sowieso een populair weekend zijn voor upgrades, zoals bijvoorbeeld ook Silverstone vaak is.

