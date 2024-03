Jos Verstappen zal de Grand Prix van Saoedi-Arabië komend weekend in de F1 aan zich voorbij laten gaan. Dit in navolging van de opmerkingen die hij maakte over Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. Verstappen senior zal zoon Max zodoende niet langer in levende lijve steunen in Djedda, iets dat hij aanvankelijk nog wel van plan was. Het piept en het kraakt binnen het kamp van Red Bull, zo lijkt het.

Op de baan is er nog helemaal niets van te merken, maar er heerst een enorme brand binnen Red Bull. Het gaat zelfs zo ver, dat ook het hoofdkantoor in Oostenrijk zich met de situatie bemoeid. Het leek allemaal te zijn begonnen met de verhalen omtrent grensoverschrijdend gedrag van Horner, maar je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat het al langer niet botert tussen bepaalde personen in het Red Bull-kamp. Zo zou adviseur Helmut Marko het niet altijd kunnen vinden met de opvolger van de overleden Red Bull-CEO Dietrich Mateschitz en had de man uit Graz ook al enkele aanvaringen met Horner. Hetzelfde geldt voor Jos, die het evengoed niet altijd kan vinden met de Britse teambaas. En deze spanningen lopen de laatste dagen steeds verder op. Verstappen senior ziet dan ook geen reden meer om bij Red Bull aanwezig te zijn in Saoedi-Arabië aankomend weekend.

Jos Verstappen sprak harde woorden over Horner

Jos maakte de afgelopen dagen verschillende opmerkingen over Horner, onder meer bij de Daily Mail. Daar zei hij dat er "spanning heerst" zolang Horner op zijn plek blijft zitten als teambaas. De vader van Max stelde zelfs dat Horner het "slachtoffer" zou spelen "terwijl hij degene is die de problemen veroorzaakt" en dat de boel binnen Red Bull op "ontploffen" staat. Geen milde woorden van een man - die als vader van de drievoudig wereldkampioen - een flinke vinger in de pap heeft binnen het team van Milton Keynes. Jos zou in Bahrein zelfs al even hebben gebabbeld met Mercedes-teambaas Toto Wolff, om te kijken of er voor zoon Max wellicht wat mogelijk is in de toekomst, mocht het bij Red Bull inderdaad tot een ontploffing komen.

Verstappen senior zet streep door bezoek aan Saoedi-Arabië

En de enorme brand binnen het Oostenrijkse team lijkt nog lang niet te zijn geblust. ESPN meldt nu dat Jos heeft besloten zoon Max niet langer te steunen in Saoedi-Arabië. Althans, niet fysiek. Verstappen senior was voornemens mee te reizen richting Djedda, om daar in de paddock aanwezig te zijn, maar daar heeft hij vanwege de rel met Horner een streep doorgezet. 'Bronnen hebben tegenover ESPN bevestigd dat Jos Verstappen, nu de spanningen bij Red Bull op het kookpunt staan ​​en het verhaal in zijn richting begint te verschuiven, zich heeft teruggetrokken uit het bijwonen van de race van deze week in Djedda', zo valt er te lezen.

Jos en Horner blijven onderwerp van gesprek in Djedda

Ondanks dat Jos dus niet in Saoedi-Arabië aanwezig zal zijn, ligt het voor de hand dat hij dit weekend wel weer onderwerp van gesprek is bij het journaille. De vader van Max heeft behoorlijk wat losgemaakt met zijn uitspraken - en ook het praatje met Wolff is de journalisten niet ontgaan. Het feit dat Verstappen senior het in aanloop naar de race in Bahrein ook nog aan de stok kreeg met Horner, geeft alleen maar meer voer aan de discussie. Desalniettemin zal Max het aankomend weekend zonder de steun van zijn vader moeten doen.