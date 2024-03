Dat het tussen Jos Verstappen en Red Bull-teambaas Christian Horner niet helemaal goed zit, bleek de afgelopen dagen wel. ESPN dacht te weten dat Jos 'The Boss' daarom deze week niet naar Djedda zou afreizen, maar de voormalig Formule 1-coureur moet simpelweg zelf gaan racen en slaat daarom de Grand Prix van Saoedi-Arabië over.

Het team van Red Bull Racing staat de afgelopen maand onder een vergrootglas en niet om de meest fijne redenen. Zo blijft Horner omstreden, ondanks dat Red Bull het onderzoek naar de teambaas heeft afgerond en heeft geconcludeerd dat de Brit kan aanblijven als teambaas. Verstappen senior had in Bahrein ruzie met de teambaas, zo bevestigde hij bij de BBC. Ook stelde hij dat Red Bull snel met een oplossing moest komen, want het gedoe rondom de teambaas zou afleiden van de aandacht op de baan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Marko is bang dat turbulentie rondom Red Bull Racing voor leegloop zorgt'

Verstappen senior moet zelf racen

Na alles wat er de afgelopen dagen naar buiten is gekomen, werd geconcludeerd dat Jos thuis blijft om de saga met Horner te vermijden. Echter Motorsport.com meldt dat dit er niets mee te maken heeft. Verstappen senior is namelijk zelf nog actief in het Rally-kampioenschap en heeft deze week simpelweg een wedstrijd op zijn programma staan.

OOK INTERESSANT: Wolff wil winnende bolide leveren om Verstappen te verleiden: 'Dat is waar het om draait'

ESPN bericht dat Jos Verstappen dit weekend niet in Jeddah is en legt een direct verband met de Horner-saga. Dat Jos niet in Saudi is, heeft echter niets met de Red Bull-teambaas te maken: er staat komend weekend gewoon een rally in de agenda van de voormalig F1-coureur. #F1 — Erwin Jaeggi (@Jaeggi) March 4, 2024

Gerelateerd