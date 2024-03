Volgens het Duitse Auto Motor und Sport maakt Red Bull-adviseur Helmut Marko zich zorgen over een mogelijke leegloop bij het Oostenrijkse team, vanwege de turbulente periode waarin het team zich bevindt. Christian Horner staat in het middelpunt van de belangstelling en Marko hoopt dat de storm snel gaat liggen.

Begin februari kwam het bericht naar buiten dat de teambaas van Max Verstappen werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dat onderzoek is afgerond door Red Bull en de teambaas mocht aanblijven in zijn functie. Toch lijkt er op de achtergrond nog wel wat gerommel te zijn tussen Marko en Horner. Er zouden twee kampen binnen het Oostenrijkse team zijn, waarbij Horner steun krijgt van de Thaise aandeelhouders, terwijl Marko kan rekenen op de steun vanuit Oostenrijk.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA-president sprak met president Erdogan voor terugkeer Turkse Grand Prix

Aandacht op randzaken

Hoewel het dus vanaf de eerste race in Bahrein over het spelletje op de baan zou moeten gaan, werd er een e-mail gestuurd naar alle journalisten in de paddock, met daarin de vermeende berichten van Horner. Over de authenticiteit bestaat nog wel enige twijfel, hoewel Jos Verstappen van mening is dat al deze onrust geen gunstig effect heeft op het team.

Angst voor leegloop

Marko sluit zich aan bij dat statement en volgens AMuS is de tachtigjarige adviseur bang dat hiermee het startschot is gegeven voor de leegloop bij Red Bull Racing. "Marko is bang dat de turbulentie in het team niet alleen Verstappen wegjaagt, maar ook sterontwerper Adrian Newey en toekomstig motorpartner Ford. Teambaas Horner gelooft blijkbaar dat het ook zonder zijn sleutelfiguren kan", zo stelt het medium.

OOK INTERESSANT: Wolff wil winnende bolide leveren om Verstappen te verleiden: 'Dat is waar het om draait'

Mercedes heeft interesse in Verstappen

Toch lijkt er al te worden getrokken aan Verstappen, want Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft al bekend gemaakt dat hij zeker niet zal nalaten om Verstappen te proberen te verleiden voor een overstap naar het Duitse team. AMuS trekt dan ook de vergelijking met gevallen uit het verleden. "McLaren-baas Ron Dennis geloofde ooit hetzelfde in de waan van het succes. Tot hij achtereenvolgens constructeur John Barnard, Alain Prost en Ayrton Senna verloor." Ook Michael Schumacher stapte eind 1995 over naar Ferrari, terwijl hij in datzelfde jaar kampioen werd met Benetton.

Gerelateerd