Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Saoedi-Arabië

Het Formule 1-spektakel heeft de seizoensopener in Bahrein achter zich gelaten en maakt zich op voor ronde twee van het kampioenschap op het Jeddah Corniche Circuit.

Max Verstappen was tijdens de openingsrace in Bahrein de gevierde man. De drievoudig wereldkampioen wist namelijk met grote overmacht zijn 55e zege bij te schrijven. Teamgenoot en nummer twee, Sergio Pérez, kwam 22 seconden later over de streep, maar mocht net als Carlos Sainz (P3) op het podium plaatsnemen. Daarmee heeft Red Bull Racing direct een tik uitgedeeld aan de concurrentie, al stelde het team dat Bahrein wel een erg specifiek circuit is, waar Red Bull wel vaker goed voor de dag komt. De aankomende races zal bepalen wat nu precies de voorsprong is van Red Bull Racing, want ook de concurrentie zit natuurlijk niet stil.

Artikel gaat verder onder video

Jeddah Corniche Circuit

Sinds 2021 reist het Formule 1-circus af naar Saoedi-Arabië voor de wedstrijd op het Jeddah Corniche Circuit. In de eerste editie hadden Lewis Hamilton en Max Verstappen het met elkaar aan de stok en een jaar later waren dat Verstappen en Charles Leclerc die een kat-en-muisspel speelden, om de DRS te kunnen pakken. Het circuit is 6.174 kilometer lang en er zullen aankomende zaterdag vijftig rondjes worden gereden. Het ronderecord staat nog altijd op naam van Lewis Hamilton. In 2021 wist hij namelijk een 1:30.734 neer te zetten.

Voorlopige weersverwachting

Het raceweekend zal weer van woensdag tot zaterdag zijn, net zoals afgelopen weekend, vanwege de Ramadan die op zondag begint. Woensdag zullen de persconferenties van de coureurs zijn in Djedda, gevolg door de eerste twee vrije trainingen op donderdag, de derde vrije training en de kwalificatie op vrijdag en de race zaterdag om 18:00 uur Nederlandse tijd. Met 30 graden, 28 graden en 29 graden Celsius zal de temperatuur een stuk hoger liggen dan in Sakhir het geval was. Tevens is er minder wind en zal de zon gaan domineren. De coureurs hebben dus een warm weekend voor de boeg.

Het weerbericht voor het raceweekend in Djedda, dat op donderdag begint vanwege de Ramadan. Veel zon en hoge temperaturen komend weekend voor de coureurs en teams.#SaudiArabiaGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/jcZxvw2Nnq — GPFans NL (@GPFansNL) March 3, 2024

Coureurskampioenschap

Stand constructeurs

1. Red Bull Racing 44 punten 2. Ferrari 27 punten 3. Mercedes 16 punten 4. McLaren 12 punten 5. Aston Martin 3 punten 6. Alpine 0 punten 7. Williams 0 punten 8. Visa Cash App RB 0 punten 9. Stake F1 Team 0 punten 10. Haas 0 punten

Tijdschema Grand Prix van Saoedi-Arabië

Het komende weekend hebben we wegens de Ramadan opnieuw een aangepast tijdschema, net als in Bahrein. Het Grand Prix-weekend in Djedda wordt op donderdag afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen rond 14:30 uur en 18:00 uur Nederlandse tijd. Dezelfde tijden worden voor de derde vrije training en kwalificatie van vrijdag gehanteerd. Op zondag is het om 18:00 uur tijd om voor de televisie te zitten voor het hoofdgerecht van het weekend: de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Donderdag 7 maart

Eerste vrije training: 14:30 uur

Tweede vrije training: 18:00 uur

Vrijdag 8 maart

Derde vrije training: 14:30 uur

Kwalificatie: 18:00 uur

Zaterdag 9 maart

Grand Prix van Saoedi-Arabië: 18:00 uur

Gerelateerd