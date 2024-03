George Russell ving de Formule 1 Grand Prix van Bahrein aan vanaf de derde positie. De Mercedes-coureur ging echter twee plekken naar achter en kwam op P5 over de streep. Hij legde na de race uit waarom hij vanaf vroeg in de race veel tijd verloor.

Max Verstappen vertrok op het Bahrain International Circuit vanaf pole position en verdween meteen aan de horizon om de seizoensopener op dominante wijze te winnen. Achter de regerend wereldkampioen werd er in de beginfase fel gevochten om de tweede plaats. Russell nam het voortouw, maar uiteindelijk moest hij zijn meerdere erkennen in Sergio Pérez en de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc. Russell bleek te maken te hebben met een oververhitte motor en een niet goed werkende batterij, problemen waar Mercedes al wel een oplossing voor heeft.

Grote, rode alarmen

"Om een of andere reden hadden we enorme problemen met het oververhitten van de motor en de batterij werkte niet goed," legde Russell uit tegenover Sky Sports F1. "We hadden een zeer goede start, schoven op naar de tweede plek en ik dacht: 'Hier gaan we dan'. Maar toen kreeg ik grote, rode alarmen op het scherm te zien. Ik had geen energie van de batterij meer over en het vermogen viel weg, en op vermogen alleen al verloren we minstens vier tienden. Het was zo lastig om iedereen achter me te houden, ik was zo verbaasd dat het me voor de eerste tien ronden ongeveer lukte. Vanaf dat moment gingen we alleen maar naar achteren."

Oplossing voor koelingsproblemen

"Het is zonde dat we het potentieel van deze auto niet hebben kunnen laten zien," vervolgde de 26-jarige uit King's Lynn. Gelukkig voor Russell weet Mercedes al hoe ze dit moeten oplossen. "Het enige wat we hoeven te doen is iets breder bodywork op de auto monteren. Dat zou ons misschien een kwart van een tiende hebben gekost, maar dan hadden we niet vier tienden per ronde aan vermogen verloren. Onze weersverwachting klopte niet. Alle teams hebben vijf à zes koelingspecificaties en wij zijn met onze meest agressieve optie gegaan en daarmee zijn we dus duidelijk te ver gegaan. Het is dus simpelweg een beslissing geweest met het verkeerde bodywork voor de omstandigheden. We hadden genoeg speling over om de motor meer te koelen, maar we hadden dus verkeerd gekozen."

