Naast de eerste Grand Prix in de Formule 1 werden ook de eerste twee races in de Formule 2 en Formule 3 verreden. Laurens van Hoepen kende een prima debuut, terwijl Richard Verschoor nog zoekende is. De stand van zaken in beide kampioenschappen na twee races.

In de Formule 2 won Zane Maloney zowel de sprintrace als de hoofdrace in Bahrein, waardoor de coureur uit Barbados met 36 punten duidelijk bovenaan staat na het eerste raceweekend. Josep María Martí en Paul Aron staan op P2 en P3, voor Gabriele Bortoleto en Zak O'Sullivan. Richard Verschoor reed een redelijk onzichtbaar weekend en staat met nul punten op de dertiende plaats.

Bij de constructeurs sluit Rodin het weekend af met 38 punten en de eerste plaats, voor Campos Racing en Invicta Racing. MP Motorsport scoorde veertien punten en staat zesde, Van Amersfoort Racing bleef in F2 puntloos en staat zelfs onderaan na het eerste raceweekend.

Formule 3

In de Formule 3 wonnen in Bahrein Arvid Lindblad (sprintrace) en Luke Browning (hoofdrace) de races. Laurens van Hoepen veroverde P2 tijdens de sprintrace en sloot het weekend met tien punten en een achtste plaats in het kampioenschap af. Browning gaat met 25 punten aan de leiding, voor Tim Tramnitz en Christian Mansell.

Bij de constructeurs staat Trident met 38 punten bovenaan, voor ART en Prema. MP Motorsport staat met 23 punten op P5, terwijl Van Amersfoort Racing geen punten scoorde en achtste staat.

