Verstappen pakt pole in Bahrein

Max Verstappen heeft zich als eerste gekwalificeerd voor de Grand Prix van Bahrein. De Nederlander klokte een 1:29.179 en was daarmee ruim twee tienden sneller dan de nummer twee: Charles Leclerc. "Ik ben heel blij met pole", vertelt hij na afloop. "Ik had het eigenlijk niet helemaal verwacht, maar gelukkig kwam de auto in de kwalificatie onze kant op. Ik was meer tevreden over de auto. We moeten wat kleine dingen finetunen voor de perfecte balans, maar we zijn vandaag de goede richting ingeslagen. Het wordt spannend in de race. We gaan het zien morgen." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Wolff hoopt dat Verstappen gaat zwemmen

Mercedes-teambaas Toto Wolff noemt de kwalificatie in Bahrein bitterzoet. De Oostenrijker zag George Russell derde worden, terwijl Lewis Hamilton bleef steken op de negende plaats. Ook hoopt hij dat Verstappen morgenmiddag wat anders te doen heeft: "Als Max morgen opstaat en zoiets heeft van 'Ik wil vandaag niet rijden, ik lig liever in het zwembad', dan denk ik dat we een geweldige strijd om de overwinning gaan zien", klinkt het. "Grapjes terzijde, hij doet het hartstikke goed en wij gaan dan vechten voor het podium." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Horner reageert op vermeend bewijs

Christian Horner is tevreden over de kwalificatie van Red Bull Racing in Bahrein. De teambaas heeft daarnaast kort gereageerd op het vermeende bewijs tegen hem dat anoniem per mail naar vrijwel iedereen in de paddock is verstuurd. Op de vraag of hij een doelwit op zijn rug heeft, klinkt het: "Daar kan ik geen commentaar opgeven. Trek je eigen conclusie maar." De Brit focust zich dan ook op het racen: "Voor mij is het de normale gang van zaken en ik focus mij op het racen." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Formule 1-CEO hint op roulatie tussen Europese races vanaf 2026

Formule 1-CEO Stefano Domenicali lijkt erop te hinten dat er vanaf 2026 gerouleerd zal gaan worden tussen een aantal Europese races. Het rouleren van een aantal Europese races is al langer onderwerp, maar een officiële klap is er nog nooit opgegeven. Uit de woorden van Domenicali lijken we echter op te kunnen maken dat er vanaf 2026 in ieder geval iets aan het huidige systeem zal gaan veranderen. "In 2026 ga je iets interessant zien", klinkt het. "We zijn iets aan het overleggen met andere promotors in Europa wat snel aangekondigd zal worden." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

