Max Verstappen sleepte de pole position binnen voor de Formule 1 Grand Prix van Bahrein, maar de gaten tussen Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes zijn wel iets kleiner geworden. Dat is ook Toto Wolff, teambaas van het laatstgenoemde team, opgevallen. George Russell werd derde in de kwalificatie en ook Lewis Hamilton staat in de top tien.

Mercedes lijkt voor het seizoen van 2024 een stap richting Red Bull te hebben gemaakt met de nieuwe W15. Russell en Hamilton werden derde en vijfde van de coureurs die op de mediumcompound reden in de eerste vrije training, voordat ze een één-tweetje pakten in de tweede trainingssessie. Ook in de kwalificatie zaten de Zilverpijlen er redelijk goed bij. Russell en Hamilton zaten drie à vier tienden van Carlos Sainz af in Q1 en de twee Britten gingen ook gewoon comfortabel door van Q2 naar Q3. Russell kwalificeerde zich vervolgens prima als derde op het Bahrain International Circuit. Hamilton moest het doen met P9, maar dat komt volgens Wolff omdat ze met de auto van de zevenvoudig wereldkampioen iets te ver zijn gegaan met een verandering aan de afstelling. De teambaas lijkt echter goedgehumeurd te zijn nu de ogen zijn gericht op de Grand Prix van morgen.

Bitterzoete kwalificatie voor Mercedes

"Het is een beetje bitterzoet," legde Wolff uit tegenover F1 TV. "We waren namelijk erg snel gisteren en we hebben toen de auto een beetje teruggeschroefd om er morgen [tijdens de race] meer prestaties uit te kunnen halen, maar we zullen morgen dan ook pas weten of dat de juiste beslissing is geweest. We misten [vandaag] daarom een beetje snelheid. Dat was het slechte. Het goede is dat we nu drie tienden [van de poletijd] verwijderd zijn in plaats van zes tienden zoals vorig jaar. De auto reageert goed op veranderingen aan de afstelling en de gaten zijn zo klein, je ziet dat als je vier tienden of een halve seconde langzamer bent, je plots op P9 staat. We moeten de auto begrijpen en gaandeweg leren."

Verstappen liever in het zwembad

"Ik denk dat we gewoon zoveel hebben veranderd aan de afstelling," verklaarde de Oostenrijker over waarom Hamilton niet in de buurt kon komen van Russell in Q3. "De auto was simpelweg heel anders om mee te rijden. We wisten dat wat we deden dat effect zou hebben, maar niet in deze mate." Wolff kijkt nu uit naar de seizoensopener die morgen wordt verreden. Hij verwacht spannende gevechten te zien, maar dan wel achter Verstappen en niet mét Verstappen: "Als Max morgen opstaat en zoiets heeft van 'Ik wil vandaag niet rijden, ik lig liever in het zwembad', dan denk ik dat we een geweldige strijd om de overwinning gaan zien. Grapjes terzijde, hij doet het hartstikke goed en wij gaan dan vechten voor het podium," zo sloot de teambaas lachend af.

