George Russell kwalificeerde zich - enigszins verrassend - als derde voor de F1 Grand Prix van Bahrein. De Brit kwam weliswaar drie tienden tekort voor pole, maar zag dat Mercedes een grote stap heeft weten te maken sinds de testdagen. Als er zich morgen bij de start van de race een kans voordoet om Verstappen aan te vallen, dan gaat Russell ervoor, zo liet hij na afloop weten.

Mercedes zag er tijdens de testdagen nog wat onzeker uit. De Duitse renstal deed nauwelijks mee om de snelle tijden en het was dan ook een beetje gissen waar ze nou daadwerkelijk stonden. Dit weekend komen ze echter een stuk sterker en zelfverzekerder voor de dag. Hoewel Lewis Hamilton tijdens de kwalificatie niet verder kwam dan plek negen, wist Russell zich wel in de top 3 te nestelen. De Brit kwam 'slechts' drie tienden tekort op polesitter Verstappen en moest minder dan een tiende toegeven op nummer twee Charles Leclerc. Dit is hoopgevend richting de race van morgen. Hoewel Russell verwacht dat Verstappen te snel gaat zijn, is hij niet van plan een kans onbenut te laten.

Russell content met progressie Mercedes

Na afloop van de kwalificatie verscheen Russell bij de microfoon voor de gridinterviews. Allereerst benadrukte hij dat het team een stap heeft weten te zetten sinds de testdagen. "Iedereen in de fabriek heeft fantastisch werk geleverd door Lewis en mij een auto te geven waar we ons een stuk gelukkiger bij voelen en wat een basis kan zijn om op voort te bouwen", zo laat de Brit weten. "Maar, uiiteindelijk staat Max nog steeds vooraan en hebben we nog veel in te halen." Toch is hij erg tevreden met het resultaat van de kwalificatie. "Als we kijken naar ons kwalificatietempo van de afgelopen twee jaar in Bahrein, en ook het racetempo, dan is het geweldig om morgen vanaf P3 te mogen starten."

Russell wil Verstappen aanvallen bij de start

Hoewel Russell erkent dat Verstappen de snellere auto heeft, zal hij geen kans onbenut laten morgen bij de start van de race. "Red Bull is op dit moment zo sterk en Max doet het geweldig. Ook heeft hij nieuwe banden, maar als er een kans is om de leiding over te nemen dan ga ik ervoor. Maar uiteindelijk draait de race voor ons om de tweede plaats", zo zegt Russell, die een overwinning echter niet wil uitsluiten. "Niemand weet het, het is de eerste race van het seizoen. Ik ben enorm blij om terug te zijn en laten we hopen op wat gekkigheid."

That was close 😮‍💨 That’s P3 for George and P9 for Lewis in Bahrain quali.



Tomorrow we go racing for the first time in 2024! Bring it on 💪 pic.twitter.com/WsuMfLSRE1 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 1, 2024

