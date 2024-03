Christian Horner is tevreden over de kwalificatie van Red Bull Racing in Bahrein. De teambaas wil daarnaast geen commentaar geven op de vraag wie de anonieme mail met vermeend bewijs omtrent het onderzoek naar zijn persoon heeft gelekt.

Max Verstappen legde in Bahrein op knappe wijze beslag op pole position, gezien de moeizame vrije trainingen van de Nederlander. Uiteindelijk was hij met een 1.29.179 ruim twee tienden sneller dan de nummer twee: Charles Leclerc. Red Bull Racing-teambaas Sergio Pérez kwalificeerde zich als vijfde met een 1.29.537, ruim drie tienden achter zijn Nederlandse collega. Teambaas Christian Horner is tevreden over de performance van zijn coureurs.

Artikel gaat verder onder video

Goede kwalificatie Red Bull Racing

"Die ronde aan het eind van Max was heel goed", klinkt het na afloop tegenover Viaplay. "Het circuit koelde af, dus het werd wat lastiger. Hij dacht dat het niet genoeg zou zijn, maar gelukkig was dat het wel. Het ligt heel dicht bij elkaar daarachter, dus het zou een spannende race moeten worden morgen. Ik heb altijd gezegd dat de auto's dichter bij elkaar zouden komen als de reglementen stabiel blijven, en dat is wat hier is gebeurd dit weekend." Over het gat naar Pérez zegt de Brit: "Dat is oké. Het is een lange ronde hier en het ligt heel dicht bij elkaar. Er zit anderhalve tiende tussen de derde en zevende plaats. Sergio kan een goede race hebben."

OOK INTERESSANT: Verstappen grijpt pole in Bahrein: "Had het eerlijk gezegd niet verwacht"

Commotie rondom Horner

Horner wordt vervolgens gevraagd naar de commotie rondom zijn persoon. Er liep een onderzoek naar de Brit vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag, maar de Red Bull Group liet afgelopen woensdag weten dat de klachten tegen de teambaas niet gegrond waren. Op donderdag ontstond er echter opnieuw commotie, toen er een anonieme mail naar vrijwel alle journalisten, teambazen en Formule 1-kopstukken werd gestuurd, met vermeend bewijs dat Horner wel degelijk schuldig zou zijn.

"Het is een afleiding, of het was een afleiding", klinkt het. "Het onderzoek is afgerond en de klachten zijn verworpen. Voor mij is het de normale gang van zaken en ik focus mij op het racen." Op de vraag of hij een doelwit op zijn rug heeft, omdat een anoniem persoon het vermeende bewijs heeft rondgestuurd, klinkt het: "Daar kan ik geen commentaar opgeven. Trek je eigen conclusie maar."

Grand Prix van Bahrein dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat beginnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Bahrein kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd