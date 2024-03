Max Verstappen heeft zich als eerste gekwalificeerd voor de Grand Prix van Bahrein. De Nederlander klokte een 1:29.179 en was daarmee ruim twee tienden sneller dan de nummer twee: Charles Leclerc.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein heeft voor het eerst een goed beeld geschetst van de huidige pikorde in de Formule 1. Door fans en experts werd er om die reden reikhalzend naar de sessie uitgekeken. Het was namelijk ook niet helemaal helder waar Red Bull Racing precies zou staan. Max Verstappen was tijdens de vrije trainingen niet helemaal tevreden over zijn RB20 en eindigde niet één keer bovenaan de tijdenlijst.

Verstappen pakt pole in Bahrein

Uiteindelijk was het toch de drievoudig wereldkampioen die boven kwam drijven. Verstappen zette een 1:29.179 op het bord en was daarmee ruim twee tienden sneller dan de nummer twee: Charles Leclerc. George Russell, Carlos Sainz en Sergio Pérez completeerden de top vijf. Al met al genoeg reden voor een grote glimlach op het gezicht van de 26-jarige Limburger, die dus niet per se lekker aan het weekend begon.

Onverwacht aldus Verstappen

"Het was heel leuk, het circuit had erg veel grip", vertelt Verstappen na afloop. "Door de wind was het de afgelopen twee dagen best lastig om een hele ronde aan elkaar te knopen. Dat was nu ook zo. Om alles eruit te halen in Q3 was moeilijk. Ik ben heel blij met pole. Ik had het eigenlijk niet helemaal verwacht, maar gelukkig kwam de auto in de kwalificatie onze kant op. Ik was meer tevreden over de auto. We moeten wat kleine dingen finetunen voor de perfecte balans, maar we zijn vandaag de goede richting ingeslagen. Het wordt spannend in de race. We gaan het zien morgen."

