Formule 1-CEO Stefano Domenicali lijkt erop te hinten dat er vanaf 2026 gerouleerd zal gaan worden tussen een aantal Europese races. Volgens de Italiaan krijgen we in ieder geval "iets interessants te zien" na 2025.

Verschillende circuits hebben onlangs een handtekening onder een deal met de Formule 1 voor de lange termijn gezet. Zo liggen de Grands Prix van Brazilië, Oostenrijk, Abu Dhabi en Saoedi-Arabië allemaal vast tot en met 2030. De Grand Prix van Bahrein behoort in ieder geval tot en met 2036 tot de lijst met bestemmingen, terwijl Australië tot en met 2037 zeker is van een plekje op de Formule 1-kalender. In Europa zijn er echter vijf verschillende circuits die hun deal met de koningsklasse na 2025 zien aflopen, waaronder Zandvoort, België en Monaco.

Formule 1-kalender 2026

Het eventueel rouleren van een aantal Europese races, is al langer onderwerp van gesprek binnen de Formule 1. Met name België en Zandvoort worden regelmatig genoemd. Een officiële klap is er nog nooit opgegeven, maar uit de woorden van Formule 1-CEO Stefano Domenicali lijken we op te kunnen maken dat er vanaf 2026 in ieder geval iets aan het huidige systeem zal gaan veranderen. "In 2026 ga je iets interessant zien", citeert Motorsport.com. "We zijn iets aan het overleggen met andere promotors in Europa wat snel aangekondigd zal worden."

Overzicht contracten circuits Formule 1

Grand Prix Contract tot en met Grand Prix van Italië 2025 Grand Prix van België 2025 Grand Prix van Nederland 2025 Grand Prix van Monaco 2025 Grand Prix van Emilia-Romagna 2025 Grand Prix van China 2025 Grand Prix van Las Vegas 2025 Grand Prix van Mexico 2025 Grand Prix van Azerbeidzjan 2026 Grand Prix van de Verenigde Staten 2026 Grand Prix van Spanje 2026 Grand Prix van Singapore 2028 Grand Prix van Japan 2029 Grand Prix van São Paulo 2030 Grand Prix van Oostenrijk 2030 Grand Prix van Abu Dhabi 2030 Grand Prix van Saoedi-Arabië 2030 (tot 2025 in Djedda, daarna Qaddiya) Grand Prix van Canada 2031 Grand Prix van Miami 2031 Grand Prix van Hongarije 2032 Grand Prix van Qatar 2032 Grand Prix van Groot-Brittannië 2034 Grand Prix van Spanje [Madrid] 2035 Grand Prix van Bahrein 2036 Grand Prix van Australië 2037

