F1-uitzendingen in 4K prioriteit voor Viaplay, streamingsdienst gaat ook F1 Academy uitzenden

Viaplay Nederland-CEO Roger Lodewick laat in gesprek met GPFans weten dat naast een transparante en laagdrempelige houding richting de abonnees, het opkrikken van de beeldkwaliteit van Formule 1-uitzendingen naar 4K, één van de speerpunten is waarmee hij aan de slag wil gaan.

Viaplay is sinds 2022 de rechtenhouder omtrent het uitzenden van de Formule 1 in Nederland. De Zweedse streamingdienst troefde voorganger Ziggo Sport af in de onderhandelingen met Formula One Management, en wist de uitzendrechten tot eind 2024 binnen te halen. Sinds de lancering van Viaplay in Nederland is de kritiek niet altijd mals geweest. Formule 1-kijkers uiten online met regelmaat hun onvrede over onder andere de beeldkwaliteit en de verbinding, maar ook over de communicatie vanuit het bedrijf. Roger Lodewick, sinds januari van dit jaar werkzaam als Viaplay Nederland-CEO, erkent dat er inderdaad niet altijd goed is gecommuniceerd en pleit voor een laagdrempelige en transparante houding richting de abonnees. Meer daarover is aanstaande dinsdag te zien in het volledige interview op het YouTube-kanaal van GPFans.

Belangrijkste speerpunten Lodewick

Op de vraag wat voor Lodewick als nieuwe Viaplay CEO in Nederland de belangrijkste speerpunten zijn om mee aan de slag te gaan, klinkt het in gesprek met GPFans: "Ik krijg wel eens de vraag wat we nieuw gaan doen dit seizoen. In de afgelopen twee jaar hebben we natuurlijk heel veel dingen nieuw gedaan, dus het is ook een beetje het stabiliseren van hetgeen wat we doen, zodat mensen dat zien als de nieuwe standaard en bekend raken met de nieuwe gezichten en met hoe wij programmeren." Hij vervolgt: "Ik denk dat we nog best veel stappen kunnen maken wat betreft het platform en de gebruiksvriendelijkheid daarvan, daar kunnen we nog wel stukken verbeteren."

Formule 1-uitzendingen in 4K

Ook het verbeteren van de beeldkwaliteit - Viaplay biedt de Formule 1 momenteel aan in in Full HD 1080p/50 - valt daaronder: "Een van de dingen die ik vaak voorbij zie komen is bijvoorbeeld de beeldkwaliteit: of we het niet in 4K kunnen doen", klinkt het. "Dat zijn onderwerpen die ik nu echt al aanspreek. Dat is vooral een technisch verhaal, dus ik kan nog geen uitsluitsel geven over wanneer we dat gaan doen, maar dat ik daarmee bezig ben, is een prioriteit. En verder, het verder uitbouwen van de organisatie. We hebben hier in Nederland het geluk dat we heel veel functies naar Nederland kunnen brengen, dus de Nederlandse organisatie kunnen laten groeien qua social media, marketing en commercie. Dat zijn een beetje de speerpunten voor dit jaar. En we hopen natuurlijk dat we de Formule 1 kunnen verlengen."

Viaplay Nederland-CEO Roger Lodewick

Uitzendrechten Formule 1 na 2024

Op dit moment wordt de strijd om de uitzendrechten vanaf 2025 nog gestreden. Naar verluidt is naast Viaplay zelf VodafoneZiggo een serieuze kanshebber, maar Lodewick kan naar eigen zeggen niets vertellen over in welk stadium dit proces zich begeeft: "Ik heb het geluk dat ik die onderhandelingen niet zelf hoef te doen. We hebben daar een team voor binnen Viaplay, dat dat al decennia doet en die dat heel goed kunnen. We hebben als Nederland al wel aangegeven waar we denken dat we heen moeten gaan en natuurlijk dat de Formule 1 voor ons ontzettend belangrijk is. Nu is het aan dat team om ervoor te zorgen dat we door kunnen blijven gaan."

De wereld van rechten is een wereld waarin je soms verliest Roger Lodewick

Mocht Viaplay naast de Formule 1 grijpen vanaf 2025, is dat volgens Lodewick geen reden voor de streamingdienst om zich terug te trekken uit Nederland: "De wereld van rechten is een wereld waarin je soms verliest. Als je kijkt naar Ziggo bijvoorbeeld: zij hebben de vorige keer de Formule 1 verloren en zijn gewoon doorgegaan. Ze hebben de Champions League er helemaal bijgekregen. Dus het betekent niet dat Viaplay hier dan niet doorgaat. We hebben de Premier League en de Bundesliga tot 2028. Dan hebben we dus een ander portfolio en dan gaan we dat verder ontwikkelen. Maar nogmaals, ik ben hier twee maanden geleden aan begonnen met de hoop dat we de Formule 1 voor langere tijd kunnen doorzetten. Ik ben daar positief over gezind, maar meer weet ik ook niet."

Verhoging abonnementsprijs

Een ander punt van kritiek vanuit Formule 1-kijkers dat regelmatig voorbij komt, is de abonnementsprijs bij Viaplay. Een maandabonnement kost momenteel 15,99 euro. Vanaf 22 mei aanstaande, wordt dat verhoogd naar 17,99 euro. Niet goedkoop als je enkel naar de Formule 1 wil kijken, en geen gebruik wil maken van het overige aanbod van Viaplay, zoals verschillende grote voetbalcompetities en films en series. Een jaarabonnement is beschikbaar voor 12,79 euro per maand. Deze optie verdwijnt vanaf maart dit jaar echter uit het aanbod. Bij beide abonnementen krijg je ook toegang tot F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1.

Gevraagd naar waarom de abonnementsprijs opnieuw worden verhoogd, legt Lodewick uit: "Nou ja, wij moeten ons ook aanpassen aan de rechtenverhogingen die er in de markt zijn. Om onze business goed te blijven runnen, moeten we helaas die prijsverhoging doen. Dat is iets waar we de mensen drie maanden van tevoren over willen informeren, zodat ze zichzelf aan kunnen passen, mocht dat mogelijk zijn. En daarnaast zeggen we ook: je kunt vanaf nu tot een jaar erna voor 12,79 [per maand] een abonnement krijgen", doelt hij op een jaarabonnement. "Dat is een hele mooie prijs, en dan krijg je F1 TV Pro er ook nog bij. Er is nu gewoon een heel mooi aanbod. Ik wil mensen de kans geven om dat nu te nemen tegen een hele mooie prijs, of je kunt tegen een hogere prijs de flexibiliteit hebben, dat je iedere maand kan opzeggen."

F1 Acadamy toegevoegd aan aanbod

Wat Viaplay-abonnees in 2024 mogen verwachten? "Stabiliteit, op alle vlakken", vertelt Lodewick. "Dat is een heel breed woord, bedenk ik me nu ineens. We zijn twee jaar geleden hier in de markt gekomen. Veel nieuwe mensen, een nieuwe set-up, het heeft tijd nodig om mensen daar aan te laten wennen. Een van de nieuwe dingen die we gaan doen is de F1 Academy. Die gaan we ook uitzenden, dat deden we voorheen niet." De F1 Academy is een gloednieuw kampioenschap voor vrouwelijke coureurs, dat onderdeel uitmaakt van het officiële voorprogramma van de Formule 1. "Daarnaast is het stabiliteit, en de mensen die we hebben, meer en meer thuis laten voelen in de huiskamer van de mensen."

Het volledige interview met Roger Lodewick is aanstaande dinsdag te zien op het YouTube-kanaal van GPFans.

