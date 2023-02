Remy Ramjiawan

Donderdag 16 februari 2023 12:20

Volgens Mick Schumacher is een terugkeer naar de startgrid als vaste coureur in 2024, niet zo onwaarschijnlijk. De zoon van zevenvoudig kampioen Michael Schumacher moet het dit jaar met een reserverol bij Mercedes doen, maar onthult dat er tijdens de winterstop interesse is gekomen vanuit verschillende hoeken.

Het afgelopen jaar kwam Schumacher nog uit voor het team van Haas. Daar waar de auto in 2022 - zeker in de beginfase - meekon in de subtop van het veld, was het vooral teamgenoot Kevin Magnussen die met de punten naar huis ging. Schumi kon maar lastig wennen aan de VF22 en enkele schuivers waren daarvan het gevolg. Het kleine team van Haas beschikte al niet over een ruim budget, maar de klappers van de Duitser hielpen ook niet mee. Uiteindelijk heeft Haas ervoor gekozen om Nico Hülkenberg aan te nemen als vervanger van Schumacher.

Kansen

Nadat Mercedes op woensdag de W14 aan de buitenwereld had getoond, had Schumacher nog even de tijd om de pers te woord te staan. Daarin wijdt hij uit over zijn toekomst in de sport. "Nou, er is natuurlijk geen garantie [dat ik in 2024 terugkeer op de grid], maar ik zit in een comfortabele positie waarin ik voel dat ik kan leren, [en] ik kan het maximale uit dit jaar halen, ook al rijd ik niet. Maar met de resultaten die ik heb laten zien in de juniorenklassen, maar ook in de Formule 1, weet ik zeker dat er kansen komen", zo ziet hij de toekomst rooskleurig in.

Daar heeft hij overigens gegronde redenen voor, want de Duitser onthult dat er interesse in zijn diensten is getoond. "In de winter hebben een paar mensen al gezegd dat er interesse is, dus in die zin maak ik me niet al te veel zorgen", zo laat hij weten. Het is niet duidelijk uit welke hoek de interesse is gekomen, maar Schumacher verwacht dat de kansen voor een startbewijs in 2024 nog helemaal open liggen.

