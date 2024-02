Ricciardo en Hamilton snelste coureurs in VT1 en VT2, nieuw hoofdstuk in Horner-soap | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het was op donderdag na lang wachten eindelijk weer tijd voor actie op de baan. In de eerste twee vrije trainingen van het jaar kwam Red Bull Racing er nog niet aan te pas. Max Verstappen kwam in beide gevallen niet verder dan de zesde stek. Daniel Ricciardo en Lewis Hamilton sloten de trainingen in ieder geval als snelste coureurs af. Ondertussen werd er natuurlijk nog nagepraat over de hele Christian Horner-soap, terwijl de paddock plotsklaps opgeschrikt werd met een compleet nieuw hoofdstuk.

Artikel gaat verder onder video

Horner over resultaat onderzoek naar beschuldigingen: "Blij dat het proces voorbij is"

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, heeft voor het eerst gereageerd op de afronding van het onafhankelijke onderzoek naar hem dat de afgelopen weken is uitgevoerd door Red Bull. Volgens de Brit voelt hij vooral opluchting en hoopt hij dat de focus nu op de sportieve prestaties kan. "Kijk, ik ben gewoon blij dat het proces voorbij is. Ik kan er uiteraard geen commentaar op geven, maar we zijn hier nu om ons te concentreren op de Grand Prix en het seizoen dat voor ons ligt en om te proberen onze beide titels te verdedigen." Meer lezen? Klik hier!

Daniel Ricciardo klokt snelste tijd tijdens eerste vrije training in Bahrein, Verstappen zesde

De eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Bahrein zit erop en de snelste tijd werd geklokt door Visa Cash App-coureur Daniel Ricciardo. De goedlachse Australiër liet een 1:32.869 noteren op de zachte band. De tweede en derde tijd waren er voor McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Max Verstappen, die alleen met de medium band op pad ging, bleef steken op de zesde plaats. Hele samenvatting lezen? Klik hier!

F1-uitzendingen in 4K prioriteit voor Viaplay, streamingsdienst gaat ook F1 Academy uitzenden

Viaplay Nederland-CEO Roger Lodewick laat in gesprek met GPFans weten dat naast een transparante en laagdrempelige houding richting de abonnees, het opkrikken van de beeldkwaliteit van Formule 1-uitzendingen naar 4K, één van de speerpunten is waarmee hij aan de slag wil gaan. "Ik krijg wel eens de vraag wat we nieuw gaan doen dit seizoen. In de afgelopen twee jaar hebben we natuurlijk heel veel dingen nieuw gedaan, dus het is ook een beetje het stabiliseren van hetgeen wat we doen, zodat mensen dat zien als de nieuwe standaard en bekend raken met de nieuwe gezichten en met hoe wij programmeren", vertelt hij onder meer. Meer lezen? Klik hier!

Journaliste meldt: anoniem mailadres lekt vermeend bewijs tegen Horner aan paddock

De hele soap rondom Christian Horner leek met het afronden van het onderzoek op woensdag afgedaan te zijn, maar de rust is na een bijzonder nieuwtje uit de paddock nog steeds niet wedergekeerd. Er zou namelijk via een anoniem emailadres een bestand met allerlei "bewijs" tegen de Red Bull-teambaas zijn gedeeld met journalisten, teambazen en Formule 1-bestuurders. Meer lezen? Klik hier!

Mercedes verrast tijdens tweede vrije training Bahrein: Hamilton en Russell bovenaan

Lewis Hamilton heeft de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Bahrein afgesloten als snelste coureur op de baan. Met een 1:30.374 wist hij teamgenoot George Russell met twee tienden voor te blijven. Een uitstekende avond in Bahrein voor Mercedes dus. Fernando Alonso maakte de top 3 compleet, terwijl Max Verstappen wederom niet verder kwam dan de zesde tijd. Hele samenvatting lezen? Klik hier!

Grand Prix van Bahrein dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat beginnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Bahrein kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd