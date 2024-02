De eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Bahrein zit erop en de snelste tijd werd geklokt door Visa Cash App-coureur Daniel Ricciardo. De goedlachse Australiër liet een 1:32.869 noteren op de zachte band. De tweede en derde tijd waren er voor McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Max Verstappen, die alleen met de medium band op pad ging, bleef steken op de zesde plaats.

Onder de volle zon ging de allereerste vrije training van het 2024-seizoen van start in Bahrein. Er stond behoorlijk wat wind, dus de coureurs moesten behoedzaam zijn. Terwijl de eerste coureurs naar buiten gingen, bleef Verstappen nog iets langer binnen. Na een kleine tien minuten begon hij aan zijn eerste volledige ronde. Alle rijders deden dit overigens op de C2-band, ofwel de mediums. Hoewel Verstappen direct naar de snelste tijd ging, was hij nog niet tevreden met de auto. Op de boordradio liet hij al scheldend weten dat de auto "nog ver weg" zat van de bolide waarmee hij vorige week de test afwerkte.

Artikel gaat verder onder video

Eerste snelle runs in tweede helft training

Na het eerste half uur van de training was het Piastri die de snelste tijd liet noteren. De Australiër ging op de zachte band naar een 1:33.113. Dit was ruim vier tienden sneller dan de tijd van Verstappen. Vervolgens deed ook teamgenoot Norris een poging op het rode rubber. De Brit wist twee tienden onder de tijd van Piastri te duiken en nam zo de eerste plek over. Kort daarna gingen ook de Racing Bulls, ofwel de Visa Cash App-coureurs Tsunoda en Ricciardo, naar buiten op de zachte band. Eerstgenoemde wist de McLaren van Norris niet aan te vallen in strijd om de snelste tijd, maar Ricciardo slaagde hier wel in. De Honeybadger liet een 1:32.869 noteren en was hiermee de snelste man op de baan met nog zo'n twintig minuten op de klok. Echter, de snelste tijd tijdens de testdagen lag nog zo'n drie seconden lager.

LEES OOK: Formule 1 onthult introfilmpje 2024-seizoen | F1 Shorts

Focus op long runs, snelste tijd blijft in handen Ricciardo

In de slotfase van de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Bahrein gingen de coureurs voornamelijk aan de slag met de zogenoemde long runs. Verstappen was echter niet helemaal tevreden met zijn auto, hoewel hij prima tijden bleef rijden, iets dat ook gold voor o.a. Alonso. De tijdenlijst bleef in de laatste minuten van de sessie ongewijzigd, waardoor Ricciardo zich de snelste van de eerste vrije training mocht noemen. Hij werd op drie honderdsten gevolgd door Norris. Piastri sloot aan op plek drie en de top tien werd vervolgens compleet gemaakt door Tsunoda, Alonso, Verstappen, Russell, Leclerc, Hamilton en Bottas.

Grand Prix van Bahrein dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat beginnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Bahrein kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd