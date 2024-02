Lewis Hamilton heeft de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Bahrein afgesloten als snelste coureur op de baan. Met een 1:30.374 wist hij teamgenoot George Russell met twee tienden voor te blijven. Een uitstekende avond in Bahrein voor Mercedes dus. Fernando Alonso maakte de top 3 compleet, terwijl Max Verstappen wederom niet verder kwam dan de zesde tijd.

Bij het begin van de tweede oefensessie was de zon al ruimschoots onder en was de temperatuur ver teruggezakt. De baan vulde zich al snel met meerdere auto's, maar wederom bleef Verstappen nog even iets langer binnen. Hij zag vanuit zijn pitbox hoe Hamilton met een 1:30.751 direct de snelste tijd van de eerste vrije training - die van Daniel Ricciardo - aan flarden reed. De zevenvoudig wereldkampioen deed dit op de softband, de band waarmee ruim de helft van de coureurs aan de slag ging aan het begin van de tweede training. Verstappen kwam in zijn eerste run op diezelfde band ruim een halve seconde tekort ten opzichte van Hamilton. Alonso kwam het meest dichtbij. De Spanjaard moest een kleine drie tienden toegeven.

Coureurs beginnen met snelle runs, Mercedes blinkt uit

Hülkenberg leverde ook een uitstekende run af en ging kortstondig naar plek twee, op een tiende van Hamilton. Sainz en Piastri wisten dit te verbeteren, maar bleven wel achter Hamilton staan op de tijdenlijst, op een paar honderdsten. De baan werd duidelijk beter en dat was te zien aan de rondetijden links en rechts. Ook Hamilton, die de snelste tijd dus al in handen had, wist nog sneller te gaan. Hij zette de snelste tijd met nog een paar tienden scherper, richting een 1:30.374. Pérez, die net als veel andere coureurs een nieuwe set softs had gehaald, wist niet verder te komen dan de zevende tijd. Verstappen ging het vervolgens ook op een nieuwe set softs proberen, maar ook de regerend wereldkampioen kwam tekort en bleef steken op plek vier, een paar honderdsten achter Piastri. Russell wist wél in de buurt te komen van Hamilton, tevens zijn teamgenoot; hij kwam tot de tweede tijd op twee tienden.

Verstappen sterk in long runs, Mercedes scoort één-twee op tijdenlijst

In de laatste twintig minuten van de sessie gingen de coureurs wederom met de softband aan de slag, maar ditmaal voor de long runs. Veel coureurs zaten in de 1:37, terwijl Verstappen een paar keer binnen de 1:36 wist te rijden. Hiermee wist hij onder meer Hamilton, Piastri en Sainz af te troeven. Qua snelle tijden was het echter Mercedes die de kroon wist te spannen. Hamilton en Russell scoorden een één-tweetje tijdens deze tweede vrije training in Bahrein. Het zegt nog niets, maar wellicht hebben de Zilverpijlen toch weer ouderwets lopen sandbaggen tijdens de testdagen vorige week.

Top 10 tijdens tweede vrije training Bahrein

Alonso was diegene die nog het dichtst in de buurt bij Mercedes wist te komen tijdens de snelle runs. De Aston Martin-coureur pakte de derde tijd met +0.286 seconde achterstand. De top tien werd vervolgens compleet gemaakt door Sainz, Piastri, Verstappen, Hülkenberg, Stroll, Leclerc en Pérez.

🚨 RESULTS: FP2 Bahrain



Hamilton - 1:30.374

Russell +0.206

Alonso +0.286

Sainz +0.395

Piastri +0.410

Verstappen +0.477

Hulkenberg +0.510

Stroll +0.517

Leclerc +0.739

Perez +0.741 — RBR Daily (@RBR_Daily) February 29, 2024

