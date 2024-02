'Binnen twee dagen uitsluitsel over Horner', Verstappen corrigeert verhalen over Jos | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De testdagen in Bahrein zitten erop en aanstaande hebben we ook al de eerste Grand Prix van het seizoen achter de rug in hetzelfde land. Ondertussen valt er natuurlijk nog genoeg te zeggen en te schrijven over bijvoorbeeld Red Bull Racing. In het kamp van de Oostenrijkers lijkt de hele soap rondom Christian Horner langzaam maar zeker zijn climax te bereiken. Volgens Sky Sports is het onderzoek naar de Brit afgerond en wordt er ergens in de komende twee dagen uitsluitsel verwacht over waar de toekomst van Horner ligt.

Netflix blundert: Formule 2-beelden te zien tijdens race op Silverstone in Drive to Survive

Drive to Survive is afgelopen week in première gegaan en Formule 1-fans kunnen inmiddels weer genieten van uren aan speciale content uit de koningsklasse. Helemaal vrij van fouten zijn de makers van Netflix echter helemaal niet en er is een opvallende blunder aan het licht gekomen. Het gebeurt tijdens de openingsscene voor de Grand Prix van Groot-Brittannië, waar men niet helemaal de juiste beelden te zien krijgt. Meer lezen? Klik hier!

Marko wil zich na zomerstop richten op teamgenoot Verstappen voor 2025

Hoewel Sergio Pérez nog altijd de beste papieren in handen heeft voor een contractverlenging bij Red Bull Racing, legt Helmut Marko uit dat hij alle opties voor 2025 openhoudt. Daniel Ricciardo heeft zijn terugkeer naar het topteam nooit uitgesloten en Marko houdt ook nog altijd Lando Norris in de gaten. "Hij heeft nog een contract voor 2024. Het is aan hem. Als hij in dezelfde vorm rijdt als hoe hij de laatste paar races is geëindigd, dan kunnen we makkelijk praten over een verlenging." Meer lezen? Klik hier!

Verstappen corrigeert verhalen rondom 'harde leerschool' van vader Jos

Max Verstappen ging in zijn jongere jaren heel Europa rond om furore te maken. Hierbij werd soms opgetekend dat de leerschool van vader Jos wel erg hard was, maar Verstappen junior legt in gesprek met M4sport uit dat het allemaal iets genuanceerder ligt. "Mijn vader heeft me van jongs af aan veel advies gegeven. Hij leerde me uit eigen ervaring, dus mijn voorbereiding en testen waren heel professioneel. Bovendien wist hij al wat er nodig was voor de Formule 1, dus ik kon als kind al de basis leren. Dat heeft me enorm geholpen!" Meer lezen? Klik hier!

Verstappen genomineerd voor Laureus World Sports Awards 2024

Regerend wereldkampioen Max Verstappen is genomineerd voor de 'Laureus World Sportsman of the Year'-award. De Nederlander wist in 2022 al naar huis te gaan met de prestigieuze prijs en staat opnieuw op de nominatielijst. Hij moet voor het winnen van de prijs wel afrekenen met een aantal aardige namen. Ook Novak Djokovic, Mondo Duplantis, Erling Haaland, Noah Lyles en Lionel Messi zijn genomineerd. Meer lezen? Klik hier!

Sky Sports: 'Onderzoek naar Horner afgerond, resultaat verwacht op dinsdag of woensdag'

Het onderzoek naar het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Christian Horner is volgens het doorgaans goed ingevoerde Sky Sports afgerond. Het Britse medium weet te melden dat Red Bull op dinsdag of woensdag deze week met uitsluitsel komt over de toekomst van de Brit. De bal ligt nu bij de leiding van de Red Bull Group in Oostenrijk. Zij gaan zich buigen over de resultaten en komen spoedig met uitsluitsel. Meer lezen? Klik hier!

