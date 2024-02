Verstappen corrigeert verhalen rondom 'harde leerschool' van vader Jos

Max Verstappen ging in zijn jongere jaren heel Europa rond om furore te maken. Hierbij werd soms opgetekend dat de leerschool van vader Jos wel erg hard was, maar Verstappen junior legt in gesprek met M4sport uit dat het allemaal iets genuanceerder ligt.

Jos 'The Boss' Verstappen kende zelf een lange, maar niet geheel succesvolle carrière binnen de Formule 1. Toen zoon Max op de leeftijd was om te gaan karten, wilde Jos er eigenlijk niet aan. De inmiddels drievoudig wereldkampioen was aanwezig bij een wedstrijd van zijn vader en toen ging het toch wel kriebelen. "Dat is een goed verhaal! Ik zag toen een kind rijden dat jonger was dan ik. Hij was drie, ik vier. Ik was met mijn moeder op het circuit omdat mijn vader aan het racen was. Ik zei tegen haar dat ik ook met een kart wilde racen!" Vader Jos weigerde dat in eerste instantie: "Ze belde mijn vader en die zei nee en vroeg me te wachten tot ik zes was. Maar ik gaf geen krimp en zes maanden later overtuigde mijn moeder mijn vader eindelijk om een kart voor me te kopen."

Fouten van Jos, bij Max voorkomen

De leerschool van Verstappen senior was weliswaar hard, maar dat was precies wat Max nodig had, zo vertelt hij. "Mijn vader heeft me van jongs af aan veel advies gegeven. Hij leerde me uit eigen ervaring, dus mijn voorbereiding en testen waren heel professioneel. Bovendien wist hij al wat er nodig was voor de Formule 1, dus ik kon als kind al de basis leren. Dat heeft me enorm geholpen!"

Verstappen senior heeft naast zijn jaren bij Benetton ook veelvuldig in het middenveld rondgereden en die ervaringen gedeeld. "Wat ook veel heeft geholpen, was dat mijn vader wist wat hij goed en fout deed. Hij probeerde die ervaring te gebruiken om een nog betere racer te maken. Leer van zijn fouten, bouw voort op het positieve."

'Door de opleiding kon niets me meer verrassen'

Dat vond de Red Bull-coureur overigens op dat moment niet. "Alle kinderen groeien anders op, ze hebben verschillende persoonlijkheden, dus zijn methode zou niet voor iedereen hebben gewerkt. Maar voor mij moest het werken! Natuurlijk vroeg ik me soms af waarom ze altijd zo serieus en streng moest zijn. Maar nu ben ik er dankbaar voor!" Het doel was altijd de Formule 1 en daar paste hij perfect in. "Door mijn opleiding, kon de Formule 3 en later de Formule 1, mij eigenlijk niet meer verrassen. Ik had geen moeite om me aan te passen voor topsport, want van karting tot Formule 3 heb ik de zwaarste, maar ook de best mogelijke opvoeding gehad. Ik was mentaal volledig voorbereid op de Formule 1 en de moeilijkheden."

