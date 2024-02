De meest spraakmakende geruchten rond Lewis Hamilton

Redactie



De shockmove van Lewis Hamilton heeft een ongekend rimpeleffect in de Formule 1. Teambazen, coureurs, fans, bookmakers… Iedereen is dagelijks bezig met de gevolgen van de nieuwe werkelijkheid.

Prettige bijkomstigheid is dat we ons kunnen uitleven op de leukste hobby in sport, speculeren. Want laten we eerlijk zijn, de racewereld kon best weer wat reuring op niveau gebruiken. Hoe indrukwekkend de dominantie van Max Verstappen ook is, een béétje saai werd het wel.

Hamilton en Ferrari zorgt ervoor dat we ons weer heerlijk druk kunnen maken om stoelendansen, titelkansen, gevechten en alles. We zetten de meest interessante geruchten op een rij - inclusief de odds van bookmakers voor liefhebbers van wedden op sport.

F1-legende favoriet voor vacante stoeltje Mercedes

Met stip op nummer 1 als dé kandidaat om Hamilton te vervangen bij Mercedes: Fernando Alonso. Tot voor kort ging men ervan uit dat Carlos Sainz de omgekeerde weg zou bewandelen met een Ferrari-Mercedes swap. Maar er wordt steeds harder gefluisterd dat hij zich committeert aan Audi, dat naar verluidt in 2026 Sauber overneemt.

Ook Alex Albon van Williams wordt getipt om in de Mercedes naast George Russell plaats te nemen. Echter, gezien zijn verleden bij Red Bull en zijn mogelijke vervanging van Sergio Perez in 2025, lijkt een overstap naar Mercedes tricky. Desondanks hebben Engelse bookmakers nu Aston Martin-coureur Alonso naar voren geschoven om de plek van de 7-voudig wereldkampioen Hamilton over te nemen. Hoewel Alonso inmiddels 42 jaar oud is, racet de oud-wereldkampioen nog altijd op indrukwekkend niveau, met maar liefst 8 podiumplaatsen in het afgelopen seizoen.

Odds Fernando Alonso naar Mercedes: 8/11 (1.72)

Hamilton’s kansen op achtste wereldtitel stijgen aanzienlijk

Hamilton maakt de overstap van Mercedes naar Ferrari. Je zou het kunnen vergelijken met de spraakmakende overstap van ras-Ajacied Johan Cruijff naar aartsrivaal Feyenoord in de jaren tachtig. En we weten allemaal wat er toen gebeurde. De grote vraag is natuurlijk wat het rijden voor Ferrari straks betekent voor de titelkansen van Hamilton. Want hij is vast niet alleen overgestapt vanwege de klassieke rode bolide.

De drie opeenvolgende titels van Verstappen hebben ongetwijfeld aan Hamilton geknaagd. Eerst die dramatische ontknoping op 12 december 2021 tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Daar is hij ongetwijfeld meer dan eens 's nachts zwetend (en scheldend) wakker van geworden. En daarna... Tja, daarna is Hamilton er niet meer aan te pas gekomen. Geen enkele race meer gewonnen. Op geen enkele manier meer een waardige uitdager van veelvraat Verstappen, die amper restjes overliet voor de rest.

Dat moet de Brit pijn hebben gedaan. Zeven titels op zak, waarvan zes tussen 2014 en 2020. De 8e op pijnlijke wijze - een Griekse tragedie waardig - mislopen. En dan twee seizoenen lang toch een beetje voor spek en bonen meedoen. Dan wil je revanche. Genoegdoening. Wraak wellicht. Met andere woorden, perfectionist Hamilton wil nog één keer vlammen. En dicht zichzelf de grootste kansen toe bij de legendarische Italiaanse renstal.

De bookmakers lijken hierin met hem mee te gaan. De odds voor een nieuwe wereldtitel voor de Brit in 2024 zijn 9/1 (10.00). Kijken we naar 2025 dan worden hem aanzienlijk meer kansen toegedicht.

Odds Wereldtitel Hamilton 2025: 3/1 (4.00).

Hamilton stopt al na één seizoen bij Ferrari

Gaat Lewis Hamilton voor de ultieme zwanenzang met één alles-of-niets seizoen bij het meest illustere team uit de Formule 1? Het is natuurlijk te mooi om waar te zijn: overstappen naar het grote Ferrari, in één allesovertreffend historisch seizoen alsnog je 8e wereldtitel pakken, en passant Ferrari-legende Michael Schumacher voorbijstreven. En dan, als Grootste Aller Tijden (in titels, in ieder geval), je racestuur aan de wilgen hangen. Maar misschien is het juist daarom heel waarschijnlijk dat het gaat gebeuren, als het perfecte scenario voor de Netflix-hit 'Formula 1: Drive to Survive'.

Hij zou de man worden die eindelijk de titel terugbrengt naar de Tifosi. Die al sinds 2007 smachten naar nieuw coureur succes. Toen was het Kimi Räikkönen die, jawel, Lewis Hamilton versloeg. Bovendien zou hij pas de tweede coureur zijn - na zijn goede vriend en mentor Niki Lauda - die zowel bij McLaren als Ferrari wereldtitels won.

Zelfs de meest verstokte Max Verstappen-fan moet toegeven dat het een waanzinnig mooi einde van een illustere carrière zou zijn. Het zijn dit soort verhalen die sport zo mooi maken. En als pleister op de wonden: de honger van Max lijkt voorlopig niet gestild. Dus kijk niet gek op als hij op een goede dag de overtreffende trap in de annalen van de F1 geschiedenis schrijft.

Wat het dagdromen voor Lewis Hamilton betreft, veel zal ook afhangen van de verhoudingen straks bij Ferrari. Er rijdt ook nog ene Charles Leclerc rondt. Iets zegt ons dat die niet zomaar ruimbaan gaat geven aan Hamilton. Daar is hij veel te eerzuchtig voor. Wel of geen wereldtitel. Wel of niet een laatste seizoen. Het gaat hoe dan ook knetteren als Hamilton zich straks in het klassiek rode racetenue hijst. Het laatste oordeel bij speculaties is uiteraard aan de bookies.

Odds Hamilton met pensioen na één seizoen Ferrari: 2/1 (3.00).